사진: 얼루어 코리아 5월호

사진: 얼루어 코리아 5월호

사진: 얼루어 코리아 5월호

배우 우도환이 패션 매거진 ‘얼루어 코리아’ 5월호를 통해 새로운 화보를 공개했다.이번 화보는 ‘edge of shadow’를 콘셉트로, 빛과 어둠의 경계에서 포착한 우도환의 얼굴과 감정을 담아냈다. 공개된 이미지에서 우도환은 팔을 길게 뻗은 채 낮게 렌즈를 응시해 무르익은 남성미를 발산한다. 또 다른 컷에서는 거울을 통해 인상적인 앵글을 완성시켰고, 올 블랙 스타일링의 전신 컷에서는 힘을 뺀 포즈와 절제된 실루엣만으로도 아우라를 뿜어낸다.우도환은 인터뷰에서 “‘건우’는 완성형 영웅이 아니라 계속 성장하는 인물”이라며 작품과 캐릭터에 대한 큰 애정을 드러냈다. 이어 촬영이 꽤 고됐을 텐데 글로벌 성적이 좋은 것에 대한 생각을 묻자 “순위도 순위인데, 처음으로 제가 한 작품을 많은 사람이 패러디해주고 계신다. ‘이게 전 세계 시청자분들과 소통하는 기분이구나’ 싶다. 롤링(복싱 동작)까지 따라 하실 줄 몰랐다.”며 기쁨을 표했다.우도환은 넷플릭스 시리즈 ‘사냥개들’에서 순수한 복서 ‘김건우’ 역을 맡아 독보적인 맨손 액션과 깊이 있는 감정 연기로 시즌1에 이어 2도 시리즈를 글로벌 톱10 비영어 쇼 1위로 견인했다. 특히 시즌2 흥행과 함께 시즌1 역시 같은 차트 3위에 이름을 다시 올리며 역주행 하고 있어 시리즈 전체의 화제성을 입증하고 있다.우도환의 더 다양한 화보와 인터뷰 전문은 ‘얼루어 코리아’ 5월호에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr