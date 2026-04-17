배우 우도환이 패션 매거진 ‘얼루어 코리아’ 5월호를 통해 새로운 화보를 공개했다.
이번 화보는 ‘edge of shadow’를 콘셉트로, 빛과 어둠의 경계에서 포착한 우도환의 얼굴과 감정을 담아냈다. 공개된 이미지에서 우도환은 팔을 길게 뻗은 채 낮게 렌즈를 응시해 무르익은 남성미를 발산한다. 또 다른 컷에서는 거울을 통해 인상적인 앵글을 완성시켰고, 올 블랙 스타일링의 전신 컷에서는 힘을 뺀 포즈와 절제된 실루엣만으로도 아우라를 뿜어낸다. 우도환은 인터뷰에서 “‘건우’는 완성형 영웅이 아니라 계속 성장하는 인물”이라며 작품과 캐릭터에 대한 큰 애정을 드러냈다. 이어 촬영이 꽤 고됐을 텐데 글로벌 성적이 좋은 것에 대한 생각을 묻자 “순위도 순위인데, 처음으로 제가 한 작품을 많은 사람이 패러디해주고 계신다. ‘이게 전 세계 시청자분들과 소통하는 기분이구나’ 싶다. 롤링(복싱 동작)까지 따라 하실 줄 몰랐다.”며 기쁨을 표했다. 우도환은 넷플릭스 시리즈 ‘사냥개들’에서 순수한 복서 ‘김건우’ 역을 맡아 독보적인 맨손 액션과 깊이 있는 감정 연기로 시즌1에 이어 2도 시리즈를 글로벌 톱10 비영어 쇼 1위로 견인했다. 특히 시즌2 흥행과 함께 시즌1 역시 같은 차트 3위에 이름을 다시 올리며 역주행 하고 있어 시리즈 전체의 화제성을 입증하고 있다.
우도환의 더 다양한 화보와 인터뷰 전문은 ‘얼루어 코리아’ 5월호에서 확인할 수 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
이번 화보는 ‘edge of shadow’를 콘셉트로, 빛과 어둠의 경계에서 포착한 우도환의 얼굴과 감정을 담아냈다. 공개된 이미지에서 우도환은 팔을 길게 뻗은 채 낮게 렌즈를 응시해 무르익은 남성미를 발산한다. 또 다른 컷에서는 거울을 통해 인상적인 앵글을 완성시켰고, 올 블랙 스타일링의 전신 컷에서는 힘을 뺀 포즈와 절제된 실루엣만으로도 아우라를 뿜어낸다. 우도환은 인터뷰에서 “‘건우’는 완성형 영웅이 아니라 계속 성장하는 인물”이라며 작품과 캐릭터에 대한 큰 애정을 드러냈다. 이어 촬영이 꽤 고됐을 텐데 글로벌 성적이 좋은 것에 대한 생각을 묻자 “순위도 순위인데, 처음으로 제가 한 작품을 많은 사람이 패러디해주고 계신다. ‘이게 전 세계 시청자분들과 소통하는 기분이구나’ 싶다. 롤링(복싱 동작)까지 따라 하실 줄 몰랐다.”며 기쁨을 표했다. 우도환은 넷플릭스 시리즈 ‘사냥개들’에서 순수한 복서 ‘김건우’ 역을 맡아 독보적인 맨손 액션과 깊이 있는 감정 연기로 시즌1에 이어 2도 시리즈를 글로벌 톱10 비영어 쇼 1위로 견인했다. 특히 시즌2 흥행과 함께 시즌1 역시 같은 차트 3위에 이름을 다시 올리며 역주행 하고 있어 시리즈 전체의 화제성을 입증하고 있다.
우도환의 더 다양한 화보와 인터뷰 전문은 ‘얼루어 코리아’ 5월호에서 확인할 수 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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