[사진 출처 : '네고왕' 캡처]

'트로트 퀸' 장윤정이 역대급 카리스마로 '네고왕' 최종 보스 자리에 나섰다.장윤정은 지난달 19일 새 시즌 시작을 알린 유튜브 채널 ‘달라스튜디오' 웹예능 ‘네고왕’ 새 MC로 발탁되며 8대 ‘네고왕’에 등극했다.처음 섭외 제안을 받은 장윤정은 “어떤 이미지로 생각했는지 의아했다”라는 소감을 밝혔고, 제작진은 “친근한 이미지를 바탕으로 ‘최종 보스’ 콘셉트의 강한 모습을 끌어내고 싶었다”라는 캐스팅 비하인드를 전했다. 다수의 광고 모델로 활동해온 장윤정은 “회장님들과도 친하다”라며 직접 섭외까지 가능하다는 자신감을 드러내는 한편, “안 해주면 안 될 것 같은 분위기를 웃으며 만들겠다”, “가격 설득을 위해 공부하겠다”라고 ‘네고왕’의 새 역사를 향한 각오를 전했다.1회에서는 화장품 브랜드를 찾아 본격적인 네고에 나섰다. 장윤정은 과거 ‘네고왕’ 출연 회차를 분석하는 것은 물론, 최저가를 사전에 조사하고 직접 제품을 사용해 보는 등 철저한 준비 과정을 거쳤다. 시민 인터뷰를 통해 소비자 니즈를 파악하고 직원 인터뷰까지 병행하며 높은 제품 이해도로 설득력 있는 협상의 기반을 다졌다.여기에 네고 조건으로 본인의 콘서트 초청까지 내걸며 초강수를 던진 장윤정은 ‘국민가수’의 파워를 앞세워 첫 회부터 파격적인 네고를 이끌어냈고, 해당 영상은 조회수 126만 회(17일 기준)를 돌파하며 ‘최종 보스’ 타이틀을 제대로 입증했다.이어 2회에서는 단백질 쉐이크, 3회에서는 생리대, 4회에서는 숙취해소제 네고에 나서며 협상을 이어갔다. 오랜 시간 대중의 마음을 읽어온 장윤정은 브랜드 측이 ‘장윤정 효과’를 모델 값으로 인식하게 만들어 파격적인 할인 조건을 이끌어내는 데 성공했으며, 국민가수로 쌓아온 친근함을 바탕으로 자연스러운 소통과 철저한 분석을 통해 협상에 나서는 ‘준비된 MC’의 면모를 입증했다.장윤정은 지난해 12월 개인 채널 ‘장공장장윤정’을 오픈하고 친구와 동료들과 함께하는 일상부터 음악 작업 비하인드까지 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr