사진 제공 = MBC ‘놀면 뭐하니?’

‘놀면 뭐하니?’ 유재석이 과거 특별한 인연을 맺은 식당을 찾아간다.18일 방송되는 MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’는 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 정준하가 도움이 필요한 곳으로 달려가는 ‘무엇이든 해드립니다’ 편으로 꾸며진다.그 가운데 유재석은 사연 주인공의 식당이 자신과 인연이 있다는 힌트에 어리둥절한 표정을 짓는다. 더욱이 식당이 근처에 있다는 말에 “여기에 나랑 인연이 있는 곳이 있나?”라며 기억을 더듬어보지만 떠올리지 못한다.이에 주우재는 “재석 형 첫사랑이 하는 곳인가?”라고, 하하는 “형 혹시 돈 안 내고 튄 적 있나?”라고 수상한 식당에 대한 추리에 들어간다. 유재석은 “아무리 돈 없을 때도 안 먹으면 안 먹었지 그런 적 없다”라며 무전취식 의혹을 부인한다. 그 와중에 ‘재석 바라기’ 허경환은 “있어도 말 안 하겠죠”라고 조용히 반기를 들어 웃음을 자아낸다.공개된 사진 속 유재석은 “도저히 모르겠다”라고 말한 것과 달리, 식당을 발견하자 깜짝 놀라는 표정을 짓고 있다. 유재석은 과거 군침만 삼켰던 기억을 떠올리며 사장님과 인사를 나누고 있어, 과연 유재석과 어떤 인연을 맺은 식당인지 궁금증이 증폭된다.유재석과 남다른 인연이 있는 식당의 정체는 18일 오후 6시 30분 방송되는 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr