베이비몬스터, 컴백 앞두고 기록 추가…데뷔곡 MV 4억 뷰 돌파

베이비몬스터 미니 3집 [춤 (CHOOM)] 발매를 앞두고 공식 데뷔곡 'SHEESH'로 또 한 번 굵직한 기록을 추가했다.17일 YG엔터테인먼트에 따르면 'SHEESH' 뮤직비디오는 이날 오전 3시 40분께 유튜브 조회수 4억 회를 넘어섰다. 2024년 4월 1일 공개 이후 747일 만으로, 이는 같은 조회수를 달성한 역대 K팝 걸그룹 데뷔곡 뮤직비디오 가운데 가장 빠른 속도다.이 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 '24시간 내 가장 많이 본 동영상' 1위로 직행한 데 이어 글로벌 주간 차트 정상에 올랐다. 이후 1억 뷰(10일), 2억 뷰(33일), 3억 뷰(186일) 달성까지 모두 최단 기록을 경신했다.음원 성과 역시 두드러졌다. 'SHEESH'는 빌보드 글로벌 Excl. U.S 차트와 빌보드 글로벌 200 차트에서 각각 18주, 14주 동안 이름을 올렸다. 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 위클리 톱 송 글로벌 차트에서도 10주 연속 차트인에 성공했다.유튜브 내 베이비몬스터의 존재감은 꾸준히 확대되고 있다. 이들은 K팝 걸그룹 가운데 세 번째로 많은 1160만 명 이상의 구독자를 보유하고 있으며, 억대 뷰 영상만 총 15편을 배출했다. 공식 채널 누적 조회수는 79억 회를 넘어섰다.베이비몬스터는 오는 5월 4일 오후 6시 미니 3집 [춤 (CHOOM)]을 발매하고 동명의 타이틀곡으로 활동에 나선다. 6월부터는 5개 대륙을 아우르는 두 번째 월드투어에 돌입, 전회차 매진을 기록한 서울 공연을 시작으로 일본 6개 도시를 포함해 아시아·오세아니아·유럽·북미·남미 전역을 순회하며 글로벌 팬들과 만난다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr