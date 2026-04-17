가수 이영지가 콘서트를 마친 후 눈물을 보이고 있다. / 사진=이영지 SNS
가수 이영지가 콘서트를 마친 후 눈물을 보이고 있다. / 사진=이영지 SNS
가수 이영지가 구독자들에게 감사 인사를 전했다.

이영지는 지난 16일 자신의 인스타그램 스토리에 "1년 반 잠수탔는데 안 떠나가고 기다려준 404만 명 고마워"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 이영지가 진행하는 유튜브 웹예능 '차린건 쥐뿔도 없지만'이 개편을 거쳐 새로운 시즌을 약 14일 앞두고 있음을 알리고 있는 모습. 특히 웹예능 채널 구독자는 무려 400만 명을 넘겨 눈길을 끌었다.
사진=이영지 SNS
사진=이영지 SNS
'차린건 쥐뿔도 없지만'은 이영지가 게스트와 함께 술을 마시며 진솔한 대화를 나누는 프로그램이다. 그룹 방탄소년단 멤버 진부터 팝스타 크리스토퍼까지 출연했다. 시즌 3에서는 첫 게스트로 그룹 블랙핑크 멤버 리사가 출연하기도 했다.

한편 이영지는 지난달 7일과 8일 양일간 올림픽공원 올림픽홀에서 자신의 세 번째 투어 '2026 LEE YOUNGJI WORLD TOUR <2.0> IN SEOUL'로 팬들과 만남을 가졌다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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