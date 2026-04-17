가수 이영지가 콘서트를 마친 후 눈물을 보이고 있다. / 사진=이영지 SNS

사진=이영지 SNS

가수 이영지가 구독자들에게 감사 인사를 전했다.이영지는 지난 16일 자신의 인스타그램 스토리에 "1년 반 잠수탔는데 안 떠나가고 기다려준 404만 명 고마워"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이영지가 진행하는 유튜브 웹예능 '차린건 쥐뿔도 없지만'이 개편을 거쳐 새로운 시즌을 약 14일 앞두고 있음을 알리고 있는 모습. 특히 웹예능 채널 구독자는 무려 400만 명을 넘겨 눈길을 끌었다.'차린건 쥐뿔도 없지만'은 이영지가 게스트와 함께 술을 마시며 진솔한 대화를 나누는 프로그램이다. 그룹 방탄소년단 멤버 진부터 팝스타 크리스토퍼까지 출연했다. 시즌 3에서는 첫 게스트로 그룹 블랙핑크 멤버 리사가 출연하기도 했다.한편 이영지는 지난달 7일과 8일 양일간 올림픽공원 올림픽홀에서 자신의 세 번째 투어 '2026 LEE YOUNGJI WORLD TOUR <2.0> IN SEOUL'로 팬들과 만남을 가졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr