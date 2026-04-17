가수 하성운이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. /사진=텐아시아DB

가수 하성운이 꽃놀이 가서 사진 잘 찍어줄 것 같은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 9일부터 15일까지 '꽃놀이 가서 사진 잘 찍어줄 것 같은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 차지했다. 하성운이 속한 그룹 워너원이 7년 만에 리얼리티 프로그램으로 팬들과 다시 만난다. 엠넷플러스는 워너원의 새로운 리얼리티 프로그램 '워너원고 : 백투베이스'를 오는 28일 ) 첫 공개 한다고 밝혔다. 이번 프로그램에는 강다니엘, 박지훈, 이대휘, 김재환, 옹성우, 박우진, 라이관린, 윤지성, 황민현, 배진영, 하성운까지 11명의 멤버 전원이 참여한다.2위는 그룹 방탄소년단의 멤버 뷔다. 지난 16일 뷔가 출연한 한 커피 브랜드 2026년 신규 광고 캠페인 '그날 밤, 우리의 디카페인' 영상이 공개 5일 만에 누적 조회수 6100만 뷰를 돌파했다. 영상에는 뷔 특유의 독보적인 분위기와 단편 영화를 연상시키는 아날로그 촬영 기법이 사용됐다.3위에는 그룹 방탄소년단의 멤버 정국이 이름을 올렸다. 최근 중국팬들이 정국의 일본 콘서트 무대를 응원하기 위해 대규모 서포트에 나섰다. 중국 팬클럽 '정국 차이나'는 오는 18일까지 하루 155회 유동 인구가 많이 몰리는 도쿄 돔 22번 게이트 프라자(도쿄 돔 시티 앞 광장)의 대형 전광판에서 정국의 광고를 송출한다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '함께 자동차 영화관 가고 싶은 여자 가수는?', '함께 자동차 영화관 가고 싶은 남자 가수는?', '함께 자동차 영화관 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '함께 자동차 영화관 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr