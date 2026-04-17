밴드 루시가 정규 2집 'Childish'(차일디쉬)의 추가 콘셉트 사진을 공개했다.
루시(신예찬, 최상엽, 조원상, 신광일)는 17일 0시 공식 SNS를 통해 여러 장의 콘셉트 이미지를 게재했다. 사진 속 멤버들은 폐건물로 추정되는 공간에서 진중한 분위기를 연출하고 있다. 앨범명인 'Childish'와 대비되는 어두운 계열의 의상을 입어 성숙한 면모를 보였다. 이는 앞서 숲을 배경으로 했던 첫 번째 티저 사진과는 차별화된 모습이다.
이번 앨범은 2024년 8월 발매한 미니 5집 'FROM.' 이후 약 1년 8개월 만에 선보이는 완전체 음반이다. 정규 1집 'Childhood'의 감성을 계승하는 이번 앨범은 멤버 신광일의 군 전역 이후 팀의 역량을 한데 모은 결과물이다.
컴백을 기념해 대규모 단독 콘서트도 진행한다. 루시는 오는 5월 16일과 17일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 'LUCY 9th CONCERT 'ISLAND''를 개최한다. 데뷔 후 처음으로 KSPO DOME에서 열리는 이번 공연은 루시의 초기 서사인 '루시 아일랜드'의 이야기를 담아낼 예정이다.
한편, 루시의 정규 2집 'Childish'는 오는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
루시(신예찬, 최상엽, 조원상, 신광일)는 17일 0시 공식 SNS를 통해 여러 장의 콘셉트 이미지를 게재했다. 사진 속 멤버들은 폐건물로 추정되는 공간에서 진중한 분위기를 연출하고 있다. 앨범명인 'Childish'와 대비되는 어두운 계열의 의상을 입어 성숙한 면모를 보였다. 이는 앞서 숲을 배경으로 했던 첫 번째 티저 사진과는 차별화된 모습이다.
이번 앨범은 2024년 8월 발매한 미니 5집 'FROM.' 이후 약 1년 8개월 만에 선보이는 완전체 음반이다. 정규 1집 'Childhood'의 감성을 계승하는 이번 앨범은 멤버 신광일의 군 전역 이후 팀의 역량을 한데 모은 결과물이다.
컴백을 기념해 대규모 단독 콘서트도 진행한다. 루시는 오는 5월 16일과 17일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 'LUCY 9th CONCERT 'ISLAND''를 개최한다. 데뷔 후 처음으로 KSPO DOME에서 열리는 이번 공연은 루시의 초기 서사인 '루시 아일랜드'의 이야기를 담아낼 예정이다.
한편, 루시의 정규 2집 'Childish'는 오는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT