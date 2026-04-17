밴드 루시가 정규 2집 'Childish'(차일디쉬)의 추가 콘셉트 사진을 공개했다. 사진제공=미스틱스토리

밴드 루시가 정규 2집 'Childish'(차일디쉬)의 추가 콘셉트 사진을 공개했다.루시(신예찬, 최상엽, 조원상, 신광일)는 17일 0시 공식 SNS를 통해 여러 장의 콘셉트 이미지를 게재했다. 사진 속 멤버들은 폐건물로 추정되는 공간에서 진중한 분위기를 연출하고 있다. 앨범명인 'Childish'와 대비되는 어두운 계열의 의상을 입어 성숙한 면모를 보였다. 이는 앞서 숲을 배경으로 했던 첫 번째 티저 사진과는 차별화된 모습이다.이번 앨범은 2024년 8월 발매한 미니 5집 'FROM.' 이후 약 1년 8개월 만에 선보이는 완전체 음반이다. 정규 1집 'Childhood'의 감성을 계승하는 이번 앨범은 멤버 신광일의 군 전역 이후 팀의 역량을 한데 모은 결과물이다.컴백을 기념해 대규모 단독 콘서트도 진행한다. 루시는 오는 5월 16일과 17일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 'LUCY 9th CONCERT 'ISLAND''를 개최한다. 데뷔 후 처음으로 KSPO DOME에서 열리는 이번 공연은 루시의 초기 서사인 '루시 아일랜드'의 이야기를 담아낼 예정이다.한편, 루시의 정규 2집 'Childish'는 오는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr