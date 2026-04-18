배우 연우진이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다,/사진=텐아시아DB

배우 연우진이 다양한 에피소드를 풀어내며 시청자들에게 도파민을 선사한다./사진제공=SBS

배우 연우진이 다양한 에피소드를 풀어내며 시청자들에게 도파민을 선사한다. 앞서 그는 '남자가 사랑할 때'의 신세경, '내성적인 보스'의 박혜수와 키스신을 연기하며 '키스 장인'이라는 별명을 얻었다.19일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '믿고 보는 멜로 장인' 배우 연우진이 등장해 솔직하고 거침없는 입담을 펼칠 예정이다.최근 진행된 '미우새' 스튜디오 녹화에는 배우 연우진이 스페셜 MC로 함께했다. 이날 '멜로 장인' 연우진은 늦은 나이에도 불구하고 아직 엄마와 함께 살고 있다고 고백해 모두의 이목을 집중시켰다. '멜로 장인' 이미지와는 달리, 연우진은 엄마 앞에서는 본모습이 나온다며 집에서의 일상을 언급했다. 특히 "연애 프로그램 '나는 솔로'를 엄마랑 같이 볼 때가 가장 난감하다"고 밝혔다고 해 그 이유에 대한 궁금증을 자아낸다.연우진은 본인만의 독특한 이상형도 공개했다. 다른 건 몰라도 본인과 '주파수'만 잘 맞으면 된다고 고백한 연우진은 심지어 욕설과 술, 담배를 하더라도 텐션이 안 맞으면 못 만난다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 연우진의 이상형이 이렇게 될 수밖에 없었던 특별한 사연은 방송을 통해 공개된다.연우진은 현실 속 사랑꾼 면모를 공개해 모두를 설레게 했다. 특히, 과거 여자친구를 위해 손수 입김으로 여자친구의 머리를 말려준 적이 있다는 연우진의 고백에 모두 입을 다물지 못했다. 그런가 하면 연우진은 과거 소개팅에서 마음에 드는 이상형을 만났지만 예상치 못한 노출 사건으로 인해 눈앞에서 이상형을 놓쳐버렸다고 고백해 모두의 탄식이 쏟아지기도 했는데, 과연, 연우진에게 벌어진 상상 초월 노출 사건은 무엇일지 관심을 끈다.연우진의 이야기는 19일 일요일 밤 9시 방송되는 '미우새'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr