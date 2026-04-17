[사진 = KBS 1TV ‘아침마당’ 방송 캡처]

가수 황민호가 새 단장을 마친 ‘퀴즈쇼 천만다행’에 활력을 불어넣었다.황민호는 KBS 시청자 주간을 맞아 17일 방송된 KBS 1TV ‘아침마당’의 금요일 코너 ‘퀴즈쇼 천만다행’에 출연해 축하 무대를 펼쳤다.이날 생기로운 핑크 슈트 차림으로 등장한 황민호는 ‘팔팔하게’를 열창하며 무대 위 ‘작은 거인’의 존재감을 유감없이 발휘했다. 시원시원한 가창력은 물론 출연진에게 가까이 다가가 에너지를 나누는 열정적인 무대 매너로도 현장을 뒤흔들었다.여기에 황민호는 우리 가락에 맞춘 화려한 장구 퍼포먼스를 더해 흥을 폭발시켰다. 무대가 끝난 뒤에는 현장 관객들이 황민호의 이름을 연호해 여운을 더했다.황민호와 이날 현장에 자리한 팬들의 특별한 교감도 펼쳐졌다. ‘목돈 노래방’ 대결에서 응원단으로 나선 팬들을 위해 황민호는 다시 한번 무대에 올라 함께 퍼포먼스를 완성했고, 팬들의 승리에 힘을 실으며 훈훈한 시간을 완성했다.한편, 황민호는 최근 tvN 리얼 다큐멘터리 ‘앙상블’에서 합창단원으로 거듭난 도전기로 안방에 울림을 선사하고 있다. 이를 비롯한 다양한 방송과 무대로 활발한 활동을 펼칠 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr