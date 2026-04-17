[사진 제공 - SM엔터테인먼트]

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조준영이 진정한 ‘승리 요정’으로 등극했다.조준영은 지난 16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG랜더스와 두산 베어스의 경기에 승리 기원 시구자로 참석, SSG랜더스의 유니폼을 완벽 소화한 독보적인 비주얼로 마운드에 등장해 뜨거운 관심을 모았다.특히 이날 조준영은 동갑내기인 SSG랜더스 소속 조병현 선수로부터 직접 투구 지도를 받으며 연습에 매진, 긴장감 속에서도 끝까지 최선을 다해 공을 던지는 진중한 모습으로 현장 팬들의 응원을 이끌어냈다.지난해에 이어 2연속 승리 기원 시구자로 낙점되며 SSG랜더스와 특별한 인연을 맺고 있는 조준영은 시구를 마친 후 “두 번째 시구를 하게 되었는데 SSG랜더스의 팬으로 너무나 설레고 감사한 경험이다. 오늘은 꼭 승리요정이 될 수 있도록 응원하겠다”라고 에너지 가득한 메시지를 전해 관객들의 환호를 불러일으켰다.이후 이어진 경기에서도 조준영은 열정적인 응원으로 야구 팬들과 호흡, 경기장에 싱그러운 활력을 더해 승리 기원 시구자로서의 소임을 다하며 이날의 행사를 뜻깊게 마쳤다.노력하는 자세와 진정성 있는 태도로 주목받은 조준영은 tvN드라마 ‘스프링피버’에서 부동의 전교 1등 ‘선한결’ 역을 통해 훈훈한 매력과 다채로운 연기 스펙트럼을 보였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr