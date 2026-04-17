그룹 캣츠 출신 김지혜가 공구(공동구매)를 진행했다가 고개를 숙였다.
김지혜는 지난 16일 자신의 인스타그램에 "공구와 관련하여 안내드립니다"라며 장문의 글을 게재했다.
김지혜는 "공구 진행 과정에서 충분히 상세하게 설명해 드리지 못해 혼란을 드린 점은 제 부족함이며, 진심으로 죄송하다"고 고개를 숙였다.
그는 공구 제품에 대해 "아기가 태어나면서 가장 먼저 받았던 선물"이라며 "그때 느꼈던 감동을 함께 나누고 싶어 어떻게든 좋은 가격에 소개해 드리려고 공구 성사에만 집중했던 것 같다"고 설명했다.
이어 김지혜는 "빠른 품절과 적은 수량 그리고 늦은 대처로 불편하신 마음들 모두 죄송하다"고 거듭 사과의 말을 전했다.
앞서 김지혜는 해당 공구를 진행하는 과정에서 ▲서버 접속 오류 ▲물량 수요 예측 부족 ▲정품 여부 안내 부족 ▲타 채널 낮은 가격 판매 미확인 ▲품절 이후에도 일부 주문 추가 결제 등 미흡한 운영으로 고객들의 불편을 초래했다.
연예인들의 공구 행보가 누리꾼들의 질타를 받은 건 이번이 처음이 아니다. 배우 황보라는 음주운전 전력이 있음에도 공구 제품 홍보를 위해 교통사고 장면을 연출해 부적절하다는 비판을 받았다.
또 방송인 박미선은 유방암 투병 사실을 알린 후 블루베리 농축액을 소개했다가 다수의 누리꾼으로부터 "암 투병할 때 병원에서 즙이나 주스·농축액 등을 피하라고 했어요", "유방암에 베리류 안 좋다고 들었는데" 등의 지적을 받았다.
한편 2007년 캣츠로 데뷔한 김지혜는 2019년 그룹 파란 출신 최성욱(에이스)과 결혼했다. 그는 결혼 6년 만에 시험관에 성공한 후 지난해 9월 쌍둥이를 출산했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
김지혜는 지난 16일 자신의 인스타그램에 "공구와 관련하여 안내드립니다"라며 장문의 글을 게재했다.
김지혜는 "공구 진행 과정에서 충분히 상세하게 설명해 드리지 못해 혼란을 드린 점은 제 부족함이며, 진심으로 죄송하다"고 고개를 숙였다.
그는 공구 제품에 대해 "아기가 태어나면서 가장 먼저 받았던 선물"이라며 "그때 느꼈던 감동을 함께 나누고 싶어 어떻게든 좋은 가격에 소개해 드리려고 공구 성사에만 집중했던 것 같다"고 설명했다.
이어 김지혜는 "빠른 품절과 적은 수량 그리고 늦은 대처로 불편하신 마음들 모두 죄송하다"고 거듭 사과의 말을 전했다.
앞서 김지혜는 해당 공구를 진행하는 과정에서 ▲서버 접속 오류 ▲물량 수요 예측 부족 ▲정품 여부 안내 부족 ▲타 채널 낮은 가격 판매 미확인 ▲품절 이후에도 일부 주문 추가 결제 등 미흡한 운영으로 고객들의 불편을 초래했다.
연예인들의 공구 행보가 누리꾼들의 질타를 받은 건 이번이 처음이 아니다. 배우 황보라는 음주운전 전력이 있음에도 공구 제품 홍보를 위해 교통사고 장면을 연출해 부적절하다는 비판을 받았다.
또 방송인 박미선은 유방암 투병 사실을 알린 후 블루베리 농축액을 소개했다가 다수의 누리꾼으로부터 "암 투병할 때 병원에서 즙이나 주스·농축액 등을 피하라고 했어요", "유방암에 베리류 안 좋다고 들었는데" 등의 지적을 받았다.
한편 2007년 캣츠로 데뷔한 김지혜는 2019년 그룹 파란 출신 최성욱(에이스)과 결혼했다. 그는 결혼 6년 만에 시험관에 성공한 후 지난해 9월 쌍둥이를 출산했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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