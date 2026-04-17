[사진 제공 = 아티스트그룹 오롯이]

배우 이지혜가 ENA 새 월화드라마 ‘허수아비’에 출연한다.오는 20일 첫 방송 예정인 ENA 새 월화드라마 ‘허수아비’는 연쇄살인 사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 펼쳐지는 범죄 수사 스릴러다. 1988년부터 2019년까지 30년을 오가며 악연과 증오로 얽힌 두 남자의 진실 추적을 그린다.이지혜는 극 중 강성경찰서 순경 ‘이숙희’ 역을 맡았다. 이숙희는 강태주(박해수 분)와 함께 극 중 장기 미제 사건인 '강성연쇄살인사건'의 실체를 파헤치고 진범을 잡기 위해 고군분투하는 인물이다.공연계에서 오랜 시간 활동하며 내공을 쌓아온 이지혜는 최근 매체로 활동 반경을 넓히며 믿고 보는 배우로 자리매김하고 있다. 전작 JTBC ‘마이유스’에서는 현실감 넘치는 예능 PD ‘진소라’로 시청자들의 눈도장을 찍었으며, 웨이브 오리지널 ‘제4차 사랑혁명’에서는 컴퓨터 공학계의 레전드 ‘음난새’ 교수 역을 맡아 파격적인 변신을 선보인 바 있다.또한, 최근 방영된 JTBC ‘러브 미’에서는 서준경(서현진 분)의 든든한 조력자인 산부인과 전문의 ‘배수진’으로 분해, 거침없는 팩트 폭격과 현실적인 위로를 건네는 캐릭터를 완벽히 소화하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 증명했다.매 작품마다 독보적인 캐릭터 소화력을 보여준 이지혜가 33년 만에 밝혀진 진범의 이야기를 다룬 이번 ‘허수아비’에서 어떤 활약을 펼칠지 기대가 모인다. 특히 30년이라는 세월을 관통하는 묵직한 서사 속에서 순경 ‘이숙희’로 분한 그가 선보일 새로운 얼굴에 귀추가 주목된다.한편, 이지혜가 출연하는 ENA 새 월화드라마 ‘허수아비’는 오는 20일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며 KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr