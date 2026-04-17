그룹 마마무 휘인, 화사/사진=텐아시아 사진DB

그룹 마마무 휘인/사진제공= 위드어스엔터테인먼트

화사 / 사진 제공=피네이션

그룹 마마무 문별/사진=SBS '인기가요'

그룹 마마무 솔라/사진제공=알비더블유

그룹 마마무(솔라, 문별, 휘인, 화사)가 오는 6월 완전체 컴백을 앞두고 멤버마다 솔로 활동에 집중하고 있다.휘인은 지난 16일 오후 6시 싱글 'adagio'(아다지오)를 발매했다. 이는 소속사 위드어스엔터테인먼트와 지난해 7월 전속계약을 체결한 뒤 공개한 첫 앨범이다. 'adagio'에는 타이틀 곡 'The Symphony of Fxxkboys'(심포니 오브 퍽보이즈)와 수록곡 'Truth Hurts'(트루스 허츠) 총 2곡이 수록돼 있다.뮤직비디오에서 그는 단순 연인 관계의 문제를 넘어 가정 폭력, 학교 폭력 등 사회 내 존재하는 다양한 양상의 폭력을 조명했다. 곡 초반 영상에선 이들이 고통받는 모습을 보여준다. 괴로워하던 이들이 어딘가 모여 포옹하고 손을 잡아 이끌어주는 등 서로 위로하면서 영상이 마무리된다.이를 본 한 팬은 유튜브 공식 뮤직비디오에 "보다가 울어 버렸다. 폭력에서 완전히 벗어나 행복해질 수는 없어도 내가 겪는 어려움을 이해받을 수 있단 희망을 심어줬다"고 댓글을 달았다. 다른 한 팬은 "평소 장난스러운 모습 뒤에 몰랐던 감수성이 느껴진다. 본인 사연도 담긴 것 같아 갑자기 짠한 마음도 든다"고 적었다.화사도 최근 컴백했다. 지난 9일 싱글 'So Cute'(소 큐트)를 공개했다. 이 곡은 권태로운 일상 속 마주한 작고 귀여운 것들에서 얻는 힘을 노래한다. 뮤직비디오에도 이런 메시지가 그대로 담겼다. 영상이 시작되면 화사는 지친 표정을 하고 무기력하게 앉아 있다. 그러다 아이들에게 둘러싸여 차차 웃음을 되찾는다. 아이들과 이야기를 나누고 놀아주면서 동심을 되찾은 듯 미소 짓고 다같이 춤을 추며 즐기기도 한다.이 곡은 17일 오후 2시 기준 유튜브 뮤직비디오 조회수 1400만회를 넘기고 멜론 메인 차트 TOP100에서 중상위권인 36위에 이름을 올리는 등 사랑을 받고 있다. 한 누리꾼은 "이 뮤직비디오는 화사가 지나온 모든 시간을 기리는 동시에 이제는 아이처럼 순수하게 살아가고 싶다는 선언 같다. 매사에 다정하고, 즐거움을 발견하며 구속 없이 삶을 향유하는 모습 말이다"고 평했다.문별 역시 지난달 25일 세 번째 싱글 'REV'(레브)를 발매하고 지난 11일 중국 상하이에서 팬 미팅을 진행하는 등 여러 솔로 활동을 펼치고 있다. 'REV'에는 타이틀 곡 'Hertz'(헤르츠)를 비롯해 'DREAMER'(드리머), '기세'까지 총 3곡이 수록돼 있다. 타이틀 곡 'Hertz'는 멈출 수 없는 질주의 에너지를 전하는 곡이다.솔라는 기존 그룹 마마무의 소속사였던 RBW에 함께 소속된 문별과 같이 중화권에서 활동하고 있다. 지난 3월 발매한 중국어 싱글 'Your Own Star'(유어 온 스타)를 주제로 지난 12일 대만 가오슝에서 팬 사인회를 개최했다. 이번 싱글 'Your Own Star'는 대만 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위에 직행한 데 이어 QQ뮤직, 쿠거우뮤직 등 중국의 대표적인 음원 차트에도 안착하며 사랑받고 있다. 마카오에서 개최된 '웨이보 갈라 2026 웨이보 문화 교류의 밤'에서 '올해의 실력파 가수' 부문에서 수상해 시선을 끌기도 했다. 인기에 힘입어 솔라는 내달 10일 대만 타이베이에서 공연을 개최한다.마마무 멤버들은 오는 5월 솔로 활동을 마치고 오는 6월 완전체로 컴백한다. 12주년을 기념하기 위한 프로젝트다. 앞서 마마무 측은 2024년 10주년을 맞이했을 당시 멤버들이 직접 팬을 만나는 등 이벤트를 열지 않았다. 이번 컴백과 다가오는 월드투어가 지난 2년간 쌓인 팬들의 아쉬움을 해소할 기회가 되길 기대해 본다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr