박하선이 왕따 피해를 고백했다./사진=텐아시아DB

박하선이 왕따 피해를 고백했다./사진제공=JTBC

박하선이 학창 시절 따돌림을 당했다고 밝혔다.오는 18일 오후 9시 방송되는 JTBC 예능 ‘아는 형님’에는 10년 만에 돌아온 연극 ‘홍도’의 주역 정보석, 예지원, 박하선이 출연한다.이날 정보석은 “드라마 ‘지붕 뚫고 하이킥’을 통해 코미디 연기가 하고 싶어서 다른 작품은 모두 하지 않고 6개월 동안 기다렸던 적이 있고, 드라마 ‘자이언트’에서 악역을 연기하면서는 오히려 속이 시원하기도 했다”라며 연기에 대한 진지하고 솔직한 심정을 밝힌다.예지원은 “‘정글의 법칙’을 촬영할 때 나를 찍던 카메라 감독님이 힘들어서 코피가 터졌는데, 이후 다른 프리다이빙 촬영 때도 나를 찍던 카메라 감독님이 코피가 터졌다”라며 미스터리한 코피 사건으로 형님들을 깜짝 놀라게 한다. 이어 당시 ‘정글의 법칙’ 촬영 때 함께 했던 카메라 감독님과 ‘아는 형님’ 교실에서 깜짝 재회한다.박하선은 “‘도전! 골든벨’ 출연 당시 작가님이 시켜서 예쁜 척했던 건데, 다른 학생들한테 따돌림을 당했다”라며 “이후 그 학생들이 무서워서 버스가 아닌 택시를 탔더니 택시 탄다고 욕먹었다”라며 억울했던 학교 폭력 일화를 털어놓는다.연기와 예능감을 모두 잡은 만능 배우 정보석, 예지원, 박하선의 귀여운 케미와 유쾌한 입담은 이날 방송되는 ‘아는 형님’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr