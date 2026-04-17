'편스토랑'에 출연한 가수 효민 / 사진제공=KBS

'편스토랑'에 출연한 가수 효민 / 사진제공=KBS

'신상출시 편스토랑' 김재중과 노희영이 절친 효민의 남편의 실체를 공개한다. 한편 효민은 현재 100억대 신혼집에 거주 중이다.17일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 효민이 절친 노희영을 신혼집에 초대해 솔직한 이야기를 나눈다. 이 과정에서 노희영은 물론 스튜디오에 함께 출연한 김재중까지 효민의 남편에 대한 증언이 쏟아진다.이날 공개되는 VCR 속 효민은 노희영의 취향에 맞춰 애피타이저, 메인 요리, 디저트까지 모두 상큼한 오렌지색으로 빛나는 오렌지빛 한 상을 계획한다. 노희영은 마녀라는 별명으로 유명한 요리계의 큰손, 마케팅 전문가이자 '마스터셰프코리아' 시리즈에서 심사위원으로 활약한 인물. 노희영이 매의 눈으로 지켜보는 가운데 효민의 주방에는 요리 서바이벌 프로그램을 방불케 하는 긴장감이 감돈다.이날 노희영 고문은 냉정한 식사를 마친 후 효민과 다양한 이야기를 나누던 중 효민에 대해 입에 침이 마를 정도로 칭찬 또 칭찬을 쏟아낸다. "효민이 똑 부러지게 자기 앞날을 개척하는 친구고 볼수록 대견하다"는 것. 뭘 하든 대충 하는 법이 없다는 효민은 일식조리기능사 자격증을 취득할 정도로 집요하게 노력하고 자기 이름을 건 브랜드들을 연달아 성공시키는 등 사업가로서도 왕성하게 활동 중이다.이어 노희영은 "결혼도 잘해서 정말 기특하다"라며 "처음에는 누구와 결혼한다는 건지 걱정됐다. 그런데 막상 만나보니 정말 괜찮더라. 학벌, 능력에 심지어 외모, 인성까지 완벽하고 다 좋더라"고 칭찬한다. 스튜디오에서 VCR을 지켜보던 효민의 또 다른 절친 김재중 역시 "(효민 남편) 실물이 엄청나다. 인성과 성품까지 완벽하다"라며 남편을 만났을 때의 에피소드를 털어놓는다.'편스토랑'은 이날 '불금야구' 중계가 끝나는 대로 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr