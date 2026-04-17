[공식] '두 아들 아빠' 샘 해밍턴, 마침내 기쁜 소식 알렸다…임신·육아 토크 예능 '이웃집' 출연

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두 아들의 아빠 방송인 샘 해밍턴이 '이웃집 남편들' 시즌3에 출연한다.지난 시즌 최고 조회수 100만 회를 기록하며 대한민국 엄빠들의 폭발적인 지지를 받은 '이웃집 남편들'이 4개월 만에 시즌3로 돌아온다.이번 시즌에도 믿고 보는 조합인 곽범(두 딸 아빠), 샘 해밍턴(두 아들 아빠), 슬리피(연년생 아빠), 송하빈(예비 아빠 지망생)이 뭉쳤다. 이들은 한층 업그레이드된 케미와 상상을 초월하는 입담을 선보일 예정이다.'이웃집 남편들' 시즌3는 단순한 육아 토크를 넘어 연애, 결혼, 임신을 아우르는 깊이 있는 주제로 스펙트럼을 넓혔다. ▲30대 미혼 남녀의 배우자 이상형 정하기 ▲초보 쌍둥이 아빠 레벨테스트 ▲가족 행사 슬기롭게 챙기는 법 등 실제 남편들이 일상에서 마주하는 현실적인 고민을 유쾌하게 풀어낸다.특히 이번 시즌은 화려한 게스트 군단이 눈길을 끈다. 최근 쌍둥이 아빠가 된 개그맨 손민수, 코미디계의 대세 이선민·김지유, 차세대 모범 남편 래퍼 넉살, 댄서 권또또, 그리고 아내들의 마음을 대변하는 모델 이현이 등이 출연해 회차마다 색다른 재미와 실전 정보를 전한다.'이웃집 남편들' 시즌3는 17일부터 매주 금요일 오후 6시 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에서 만나볼 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr