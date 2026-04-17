아이유와 변우석이 스캔들 후폭풍을 제대로 맞는다../사진제공=MBC

아이유와 변우석이 스캔들 후폭풍을 제대로 맞는다../사진제공=MBC

아이유와 변우석이 스캔들 후폭풍을 제대로 맞는다../사진제공=MBC

아이유와 변우석이 스캔들 후폭풍을 제대로 맞는다.오늘(17일) 방송될 MBC 금토 드라마 '21세기 대군부인' 3회에서는 이안대군(변우석 분)이 극성팬들에게 봉변당한 성희주(아이유 분)를 지키기 위한 특단의 조치에 나선다.앞서 성희주와 이안대군은 우연히 같은 호텔에 들어가는 장면이 사진으로 찍혀 기사로 보도되면서 스캔들이 터지고 말았다. 과거 아이돌과 교제했을 때 성희주는 팬들에게 달걀을 맞고 차가 긁히는 등 온갖 수모를 겪었던바, 국민의 사랑을 받는 이안대군과 연애설인 만큼 여파가 상당할 것으로 예상된다.성희주가 사람들의 악플 세례부터 달걀 테러까지 당하는 험난한 하루를 보낸다. 공개된 사진 속 성희주는 머리에 달걀을 묻힌 채 엉망이 된 표정으로, 자신에게 달걀을 던진 고등학생들과 대치하고 있다. 일촉즉발의 긴장감 속에 달밤에 벌어진 달걀 테러의 전말에 호기심이 커진다.이안대군은 성희주의 계약 결혼 제안을 승낙한 이후 확연히 달라진 모습으로 모두를 놀라게 한다. 자신과의 열애설 이후 사람들의 관심에 시달리는 성희주를 보호하기 위해 뜻밖의 행보를 보일 예정이다. 궁 안을 발칵 뒤집어놓을 이안대군의 화끈한 일탈에 기대가 커진다.스캔들의 후폭풍을 함께 겪으며 더욱 단단해질 아이유와 변우석의 이야기는 오늘(17일) 밤 9시 50분에 방송될 MBC 금토 드라마 '21세기 대군부인' 3회에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr