이국주, 미정산금 많다고 고백한 후…동료 불러다가 밥 차려주기

개그우먼 이국주가 동료 박세미와 만났다.17일 이국주는 박세미와의 투샷을 공개했다. 이국주는 박세미를 집으로 초대해 음식을 해주는 등 워맨스를 보였다.앞서 지난 15일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '잘나가던 이국주가 갑자기 일본 월세집으로 이사 간 이유는'이라는 제목의 영상이 공개됐다.여기서 이국주는 전성기 수입에 대해서는 "정말 바쁠 때는 주변에서 건드리는 사람도 많았고, 손해를 보거나 받지 못한 돈도 많았다"며 "지난해 말까지도 '나한테 왜 이런 일이 있지?' 싶은 정도로 힘든 일이 이어졌다"고 설명했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr