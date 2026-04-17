권은비, 24억 꼬마빌딩 괜히 산게 아니네…여자 김종국같은 운동

가수 권은비가 여름 준비에 한창이다.최근 권은비는 헬스장에서 운동하는 모습을 여러 장 게재했다. 매번 다른 날 사진을 찍으며 운동을 기록한 권은비다. 팔부터 복근, 다리 등 다양한 부위의 웨이트를 하고 있다.한편 1995년생인 권은비는 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억 원에 매입해, 최근 잔금을 치른 것으로 전해졌다. 권은비가 매입한 건물은 지하 1층부터 지상 3층까지 이르는 건물로 대지면적 106㎡·연면적 192.45㎡ 규모의 꼬마빌딩이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr