권은비, 24억 꼬마빌딩 괜히 산게 아니네…여자 김종국같은 운동

가수 권은비가 여름 준비에 한창이다.
최근 권은비는 헬스장에서 운동하는 모습을 여러 장 게재했다. 매번 다른 날 사진을 찍으며 운동을 기록한 권은비다. 팔부터 복근, 다리 등 다양한 부위의 웨이트를 하고 있다. 한편 1995년생인 권은비는 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억 원에 매입해, 최근 잔금을 치른 것으로 전해졌다. 권은비가 매입한 건물은 지하 1층부터 지상 3층까지 이르는 건물로 대지면적 106㎡·연면적 192.45㎡ 규모의 꼬마빌딩이다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
최근 권은비는 헬스장에서 운동하는 모습을 여러 장 게재했다. 매번 다른 날 사진을 찍으며 운동을 기록한 권은비다. 팔부터 복근, 다리 등 다양한 부위의 웨이트를 하고 있다. 한편 1995년생인 권은비는 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억 원에 매입해, 최근 잔금을 치른 것으로 전해졌다. 권은비가 매입한 건물은 지하 1층부터 지상 3층까지 이르는 건물로 대지면적 106㎡·연면적 192.45㎡ 규모의 꼬마빌딩이다.
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