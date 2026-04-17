tvN 20주년 특별작 '두번째 시그널'이 결국 여름 편성을 포기하고, 애플 TV+ '파친코'가 대체 편성될 전망이다./사진=tvN, 텐아시아DB

조진웅이 논란이 터지기 전 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다,/사진=텐아시아DB

tvN 20주년 특별작 '두번째 시그널'(이하 '시그널2')이 편성을 확정하지 못하고 표류하고 있다. 애플 TV+를 통해 공개된 바 있는 '파친코'가 tvN를 통해 전파를 탈 예정이다.17일 tvN 측은 '시그널2' 편성 관련 텐아시아에 "편성이 미정인 상태"라며 "'파친코'는 편성이 확정된 상태로, 시기를 보고 있다. 현재 정해지지 않았다"고 밝혔다.'시그널2'는 주연인 조진웅이 소년범 범죄 이력으로 사회적 논란을 일으킨 여파로 편성이 확정되지 못하고 있다. 다만 '시그널2' 방영이 완전히 무산된 것은 아니다. 현재 tvN 측은 편성 여부를 두고 신중하게 검토 중이다. 관계자에 따르면 올 하반기 또는 연말 편성 가능성을 열어두고 논의를 이어가고 있는 것으로 전해졌다. tvN 20주년 기획작인 만큼, 올해 안에 공개하는 방안을 다각도로 고민 중인 것으로 파악된다.이날 한 매체는 오는 6월을 포함한 하절기 편성표에서 '시그널2'가 최종 제외됐다고 썼다. '시그널2'의 대체 성격으로 '파친코' 시즌1이 편성됐다고 덧붙였다.앞서 지난해 12월 tvN 측은 "'두번째 시그널'은 10년을 기다려 주신 시청자 여러분을 향한 마음을 담아 26년 하절기 공개를 목표로 정성을 다해 준비해 온 작품입니다. 현재 상황을 마주한 저희 역시 시청자 여러분의 실망과 걱정에 깊이 공감하며, 무겁고 애석한 마음"이라며 "'시그널'이 지닌 가치를 지키기 위해 다소 시간이 걸리더라도, 작품과 시청자 여러분을 위한 최적의 방안을 찾기 위해 모든 노력을 기울이겠습니다"라고 입장을 밝힌 바 있다.'시그널2'는 2016년 방영돼 큰 인기를 얻은 '시그널'의 후속작으로, 김혜수, 이제훈, 조진웅이 10년 만에 다시 호흡을 맞추며 기획 단계부터 기대를 모았다. 전작에 이어 김은희 작가가 다시 집필을 맡았고, 촬영도 모두 마쳤지만, 조진웅의 과거 논란이 불거지면서 공개 여부가 불투명해진 상태다.한편 지난해 한 매체는 조진웅이 고교 시절 중범죄를 저질러 소년보호처분을 받고 소년원에 송치됐다고 보도했다. 이와 함께 무명 시절 폭행 사건으로 벌금형을 받았고, 음주운전 전력도 있었다는 주장까지 이어졌으며, 아버지의 예명을 사용한 배경 역시 과거를 숨기기 위한 것이라는 의혹이 확산하며 논란이 커졌다.이에 관해 사람엔터테인먼트는 당시 공식 입장을 내고 일부 사실을 인정했다. 소속사 측은 "배우에게 확인한 결과 미성년 시절 잘못했던 행동이 있었음을 확인했다"면서도 "30년도 더 지난 시점이라 정확한 경위를 완전히 파악하기는 어렵고, 관련 법적 절차도 이미 종결된 상태"라고 설명했다. 다만 성폭행 연루 의혹에 대해서는 "성폭행 관련 행위와는 무관하다는 점을 분명히 말씀드린다"고 전했다.조진웅은 소속사를 통해 "저의 과거 불미스러운 일로 인해 믿고 응원해 주신 모든 분께 실망하게 한 점 머리 숙여 사과드린다. 모든 질책을 겸허히 수용하고, 오늘부로 모든 활동을 중단해 배우의 길에 마침표를 찍으려 한다. 이것이 지난 과오에 대해 제가 져야 할 마땅한 책임이라 생각한다"며 연예계 은퇴 의사를 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr