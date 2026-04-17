"싸구려 도파민이나 채우려는 사람들" 노엘, 스윙스-빅나티 갈등에 소신 발언

래퍼 노엘이 스윙스와 빅나티의 갈등에 입을 열었다.앞서 빅나티는 스윙스가 소속 아티스트의 동의 없이 저작인접권을 팔았다고 주장했다. 이에 스윙스는 저작인접권을 판매한 것은 사실이지만, 회사 경영난 속에서 아티스트들의 수익을 보호하기 위해 협의 끝에 진행한 결정이라고 해명했다. 그는 "내가 돈을 훔쳤으면 노엘과 양홍원 등이 나와 재계약을 했겠나"고 했다.이 가운데 스윙스가 이끄는 인디고 뮤직 소속 노엘이 17일 자신의 SNS에 장문의 글을 올려 두 사람의 갈등과 관련해 소신을 밝혔다. 노엘은 "어차피 시간 지나면 기억도 못 하는 싸구려 도파민이나 채우려는 분들을 위해서 한마디만 하겠다"며 운을 띄웠다.그는 "연예인 표준계약서상으로 따져봤을 때 회사가 평생 정산을 해준다는 건 우리 회사가 특이한 케이스고, 보통은 계약 종료 후 2~3년이 대부분이다. 음원 수익에서 발생하는 돈을 분배해서 회사에서 우리에게 주는 것이고, 당연한 일이 아니다. 스윙스 형에게 그 부분에 대한 감사함이 항상 있다"고 말했다.더불어 "다들 각자 나름의 이유가 있다. 여러분조차도 이 간단한 걸 이해하는 데도 의견이 수십수백수천 개로 나뉜다. 그런데 소위 연예인이란 이유만으로 회사의 운영방침을 혹은 개인적인 인간관계를 조목조목 밝히며 사람들에게 해명해 줘야 하는 이유를 전혀 모르겠다. 모두 싸우지 않았으면 한다"고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr