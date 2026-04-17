조민아, 쥬얼리 떠나 DB 보험퀸 등극…월간 31건 계약 체결
쥬얼리 출신 조민아가 보험왕을 유지하고 있다.

최근 조민아는 "20번째 DBqueen 수상. DB손해보험 DB퀸의 역사를 기록 했습니다. 회사로부터 지급받는 DB 고객님들 중 다섯 분의 각 가족 분들을 모두 고객님으로 만나게 되면서 월간 DB 31건을 체결했어요. 덕분에 DB퀸 수상을 하면서 따뜻한 박수를 크게 받아 감사했고, 행복했습니다"라고 적었다.
조민아, 쥬얼리 떠나 DB 보험퀸 등극…월간 31건 계약 체결
조민아, 쥬얼리 떠나 DB 보험퀸 등극…월간 31건 계약 체결
한편 조민아는 2020년 비연예인 남성과 결혼해 아들을 출산했으나, 2022년 이혼 후 홀로 아이를 키우고 있다. 연예계를 떠난 뒤 보험 설계사로 새로운 도전에 나섰다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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