조민아, 쥬얼리 떠나 DB 보험퀸 등극…월간 31건 계약 체결

쥬얼리 출신 조민아가 보험왕을 유지하고 있다.최근 조민아는 "20번째 DBqueen 수상. DB손해보험 DB퀸의 역사를 기록 했습니다. 회사로부터 지급받는 DB 고객님들 중 다섯 분의 각 가족 분들을 모두 고객님으로 만나게 되면서 월간 DB 31건을 체결했어요. 덕분에 DB퀸 수상을 하면서 따뜻한 박수를 크게 받아 감사했고, 행복했습니다"라고 적었다.한편 조민아는 2020년 비연예인 남성과 결혼해 아들을 출산했으나, 2022년 이혼 후 홀로 아이를 키우고 있다. 연예계를 떠난 뒤 보험 설계사로 새로운 도전에 나섰다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr