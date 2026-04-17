친자확인 아내가 결국 중도 퇴소했다./사진제공=JTBC

친자확인 아내가 결국 중도 퇴소했다./사진제공=JTBC

‘이혼숙려캠프’ 20기 부부들의 최종 결과가 공개됐다.지난 16일 방송된 JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’ 시청률은 수도권 타깃 평균 1.3%, 가구 평균 2.5%를 기록하며, 타깃 기준 목요일 비지상파 1위를 기록했다.이날 방송에서 친자확인 부부는 서로를 이해해보려 캠프에 입소했지만, 아내는 부부 상담 후 나눈 대화에서도 남편의 변화 가능성을 발견하지 못하고 결국 이별을 결심했다.이혼숙려캠프 최초로 중도 퇴소를 하게 된 아내와 달리, 남편은 심리생리검사를 통해 그동안 아내가 품어왔던 의심들에 대한 결백을 증명하기 위해 캠프에 남았다. 심리생리검사 결과, '남동생의 아내인 제수씨와 잠자리를 가진 적이 있느냐', '아내보다 제수씨가 더 중요하냐', '제수씨를 1초라도 사랑한 적이 있느냐' 등 제수씨와 관련된 모든 질문에서 진실이 나와 친자확인 남편은 후련한 마음으로 캠프를 떠날 수 있었다.이어 남은 두 부부의 최종 조정 과정이 공개됐다. 먼저 외도 부부의 최종 조정에서 아내 측은 현실적인 상황을 고려해 위자료 2000만 원 선에서 조율하길 원했다.그러나 남편은 위자료 5000만 원을 요구하자는 박민철의 제안도 거절하며, 채무 전부를 떠안고 아내에게 위자료와 양육비도 받지 않겠다는 입장을 밝혔다. 그저 아내의 웃는 모습을 보고 싶다는 남편에게 한결같은 사랑을 느낀 아내는 스스로 확고한 금주 선언은 물론, 남편에게 많이 웃어주고 따뜻한 집밥을 해주겠다며 모두에게 감동을 선사했다.마지막으로 짠돌이 부부의 최종 조정도 진행됐다. 짠돌이 남편은 모두의 예상과 달리 화끈한 재산분할을 보여줘 모두를 놀라게 했다. 또한, 위자료 2000만 원을 달라는 아내의 요구도 아내에게 미안한 마음을 담아 선뜻 주겠다고 대답해 아내를 감동케 했다.이에 아내는 그동안 열심히 일한 남편을 위해 위자료를 받지 않겠다고 마음을 바꿨고, 아내의 진심을 들은 남편은 너무 이기적이었던 지난날을 반성하며 감동의 눈물을 흘렸다. 부부는 서로의 행복한 미래를 위해 남편은 금주를, 아내는 욕을 끊겠다고 약속하며 훈훈하게 조정을 마무리했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr