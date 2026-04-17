사진=ENA 'THE SCOUT : 다시 태어나는 별' 제공

그룹 레드벨벳 멤버 겸 솔로 가수 웬디가 '더 스카웃'의 마스터로 합류한다.웬디는 오는 5월 8일(금) 저녁 8시 첫 방송하는 ENA 'THE SCOUT(더 스카웃) : 다시 태어나는 별'(이하 '더 스카웃')에 출연한다.'더 스카웃'은 가요계 전문가들이 '아직 자신의 재능을 제대로 펼치지 못한 원석'을 직접 발굴하고, 그들에게 새로운 방향성과 가능성을 제시하는 성장형 음악 프로젝트다. 한 번쯤 데뷔했지만 좌절을 겪은 '뮤즈'들의 새로운 출발을 음악으로 돕고자 하는 취지를 담았다.웬디는 '더 스카웃'에서 '마스터 군단'의 한 명으로 이들의 성장을 이끈다. 이전 Mnet '빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌', KBS2 '더 딴따라'에서 심사위원으로 존재감을 보여준 만큼, '더 스카웃'에서의 모습 또한 기대를 모은다.웬디는 지난해 소속사 어센드로 이적한 뒤, 미니 3집 '세룰리안 버지(Cerulean Verge)' 발매하며 활동에 나섰다. 발매 당시 '세룰리안 버지'는 브라질, 이탈리아, 인도네시아 등 16개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 1위를 차지하며 글로벌 화제성을 입증했다.뿐만 아니라 웬디는 최근 홍콩, 도쿄, 시카고, 워싱턴 디시 등 세계 곳곳을 방문한 첫 월드 투어 '2025 웬디 첫 번째 월드 투어 : 위얼라이브(2025 WENDY 1st WORLD TOUR W:EALIVE)'를 마쳤다.'더 스카웃'은 오는 5월 8일 오후 8시 ENA에서 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr