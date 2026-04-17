그룹 포레스텔라가 중후한 정규 4집의 분위기를 담은 콘셉트 포토를 공개했다. 그룹 포레스텔라/사진제공=비트인터렉티브

그룹 포레스텔라가 중후한 정규 4집의 분위기를 담은 콘셉트 포토를 공개했다.포레스텔라(배두훈, 강형호, 조민규, 고우림)는 지난 14일부터 16일까지 공식 SNS를 통해 네 번째 정규앨범 'THE LEGACY (더 레거시)'의 두 번째 티저 이미지를 올렸다. 공개된 사진 속 멤버들은 벨벳 소재의 슈트와 브로치, 체인 등을 착용한 모습이다. 촛불을 활용한 연출과 상처 분장 등을 통해 기존과는 다른 섹시한 분위기를 나타냈다.약 5년 만에 선보이는 이번 정규앨범 'THE LEGACY'에는 타이틀곡 'Armageddon (아마겟돈)'과 선공개곡 'Still Here (스틸 히어)', 'Nella Notte (넬라 노테)', 'Etude (에튀드)'를 포함해 총 12곡이 담긴다. 멤버 강형호가 지난 작업물에 이어 이번 앨범의 프로듀싱을 맡았다.발매를 앞두고 포레스텔라는 다양한 매체를 통해 활동을 이어가고 있다. 최근 KBS 1TV '열린음악회' 무대에 오른 데 이어, 17일 오후 6시에는 공식 유튜브 채널에 'Etude'의 스페셜 클립 영상을 공개할 예정이다. 또한 MBC '구해줘! 홈즈', MBN '전현무계획3' 등 예능 프로그램에 출연하며 컴백 소식을 알리고 있다.포레스텔라의 정규 4집 'THE LEGACY'는 오는 23일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다. 현재 온라인 판매처를 통해 실물 음반의 예약 판매가 진행 중이다.앨범 발매 이후에는 공연과 전시가 이어진다. 오는 25일 일산을 시작으로 서울, 인천, 부산 등에서 투어 콘서트 'THE LEGACY: SYMPHONY (더 레거시: 심포니)'를 개최한다. 또한 24일부터 5월 3일까지 서울 종로구 갤러리 빛에서 팝업 전시 'Fragments of Legacy (프래그먼츠 오브 레거시)'를 열고 앨범의 서사를 보여줄 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr