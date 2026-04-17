그룹 아이들/사진제공=큐브 엔터테인먼트

그룹 아이들이 가창한 일본 애니메이션 오프닝 주제가가 정식 음원으로 출시된다.아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)은 오는 22일 전 세계 음원 사이트를 통해 일본 애니메이션 '오타쿠에게 상냥한 갸루는 없다!?'의 오프닝 테마곡 'HIDE AND SEEK'을 발표한다.이번 신곡 'HIDE AND SEEK'은 주체적인 당당함 속에 감춰진 소녀의 진심을 표현한 곡이다. '오타쿠에게 상냥한 갸루는 없다!?'는 두 명의 갸루와 오타쿠 학생이 취미를 공유하며 관계를 쌓아가는 러브 코미디 장르로, 지난 8일부터 TV 아사히 채널에서 매주 수요일 밤 방영되고 있다.아이들이 일본 애니메이션 오프닝 곡을 맡은 것은 이번이 두 번째다. 지난해 일본 EP 수록곡 'Invincible'이 애니메이션 '베이블레이드 X 시즌3'의 오프닝 테마곡으로 쓰인 바 있다. 국내 여러 드라마 OST에 참여하며 활동 영역을 넓혀온 이들은 일본 애니메이션까지 아우르며 글로벌 시청자들과 만나고 있다.한편, 아이들은 일본 내 활동도 활발히 이어가고 있다. 지난해 첫 현지 아레나 투어 '2025 i-dle first japan tour '逢이-dle''을 마무리한 데 이어, 오는 6월에는 네 번째 월드투어 '2026 i-dle WORLD TOUR 'Syncopation' IN YOKOHAMA' 콘서트를 앞둔 상태다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr