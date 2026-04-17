그룹 아이들이 가창한 일본 애니메이션 오프닝 주제가가 정식 음원으로 출시된다.
아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)은 오는 22일 전 세계 음원 사이트를 통해 일본 애니메이션 '오타쿠에게 상냥한 갸루는 없다!?'의 오프닝 테마곡 'HIDE AND SEEK'을 발표한다.
이번 신곡 'HIDE AND SEEK'은 주체적인 당당함 속에 감춰진 소녀의 진심을 표현한 곡이다. '오타쿠에게 상냥한 갸루는 없다!?'는 두 명의 갸루와 오타쿠 학생이 취미를 공유하며 관계를 쌓아가는 러브 코미디 장르로, 지난 8일부터 TV 아사히 채널에서 매주 수요일 밤 방영되고 있다.
아이들이 일본 애니메이션 오프닝 곡을 맡은 것은 이번이 두 번째다. 지난해 일본 EP 수록곡 'Invincible'이 애니메이션 '베이블레이드 X 시즌3'의 오프닝 테마곡으로 쓰인 바 있다. 국내 여러 드라마 OST에 참여하며 활동 영역을 넓혀온 이들은 일본 애니메이션까지 아우르며 글로벌 시청자들과 만나고 있다.
한편, 아이들은 일본 내 활동도 활발히 이어가고 있다. 지난해 첫 현지 아레나 투어 '2025 i-dle first japan tour '逢이-dle''을 마무리한 데 이어, 오는 6월에는 네 번째 월드투어 '2026 i-dle WORLD TOUR 'Syncopation' IN YOKOHAMA' 콘서트를 앞둔 상태다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)은 오는 22일 전 세계 음원 사이트를 통해 일본 애니메이션 '오타쿠에게 상냥한 갸루는 없다!?'의 오프닝 테마곡 'HIDE AND SEEK'을 발표한다.
이번 신곡 'HIDE AND SEEK'은 주체적인 당당함 속에 감춰진 소녀의 진심을 표현한 곡이다. '오타쿠에게 상냥한 갸루는 없다!?'는 두 명의 갸루와 오타쿠 학생이 취미를 공유하며 관계를 쌓아가는 러브 코미디 장르로, 지난 8일부터 TV 아사히 채널에서 매주 수요일 밤 방영되고 있다.
아이들이 일본 애니메이션 오프닝 곡을 맡은 것은 이번이 두 번째다. 지난해 일본 EP 수록곡 'Invincible'이 애니메이션 '베이블레이드 X 시즌3'의 오프닝 테마곡으로 쓰인 바 있다. 국내 여러 드라마 OST에 참여하며 활동 영역을 넓혀온 이들은 일본 애니메이션까지 아우르며 글로벌 시청자들과 만나고 있다.
한편, 아이들은 일본 내 활동도 활발히 이어가고 있다. 지난해 첫 현지 아레나 투어 '2025 i-dle first japan tour '逢이-dle''을 마무리한 데 이어, 오는 6월에는 네 번째 월드투어 '2026 i-dle WORLD TOUR 'Syncopation' IN YOKOHAMA' 콘서트를 앞둔 상태다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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