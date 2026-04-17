탑(TOP)/ 사진제공 = 탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES)

가수 탑(T.O.P)이 미국 매체와 평단의 조명을 받으며 존재감을 나타냈다.최근 미국의 음악 매거진 더 페이더(THE FADER)는 탑의 정규 1집 '다중관점 (ANOTHER DIMENSION)'의 더블 타이틀곡인 '완전미쳤어! (Studio54)'를 "이번 주 당신의 삶에 필요한 곡"으로 선정하고 그의 활동을 조명했다.이런 평가는 빌보드 차트 성과로 이어졌다. 최근 발표된 미국 빌보드 월드 차트에 따르면 탑의 정규 1집 '다중관점'은 앨범 차트 20위에 이름을 올렸다. 이는 솔로 데뷔 이후 첫 진입 기록이다. 특히 이번 성과는 실물 음반 없이 디지털 음원과 스트리밍 성적만으로 거둔 결과라는 점에서 의미를 더한다.팝 칼럼니스트 제프 벤자민(Jeff Benjamin) 또한 SNS를 통해 "탑이 솔로 아티스트로서 성공적인 빌보드 차트 데뷔를 달성했다"고 전하며 현지 반응을 언급했다.지난 8일 공개된 '완전미쳤어! (Studio54)' 뮤직비디오에 대한 관심도 지속되고 있다. 이번 영상에는 배우 나나가 출연해 탑과 연기 호흡을 맞췄다.넷플릭스 시리즈 '오징어 게임'의 미술감독 채경선과 촬영감독 김지용이 참여한 이번 뮤직비디오는 감각적인 미장센을 통해 몰입감을 높였다는 평가를 받고 있다.글로벌 플랫폼 내 수치도 상승세다. 발매 첫날 스포티파이에서 약 147만 스트리밍을 기록하며 2026년 K팝 솔로 아티스트 최다 기록을 경신했다. 이어 전 세계 15개국 아이튠즈 1위 및 애플 뮤직 월드와이드 차트 상위권에 안착했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr