박수홍-김다예 부부가 딸과 함께 평화로운 일상을 보내고 있는 모습. / 사진=김다예 SNS

사진=김다예 SNS

방송인 박수홍과 김다예 부부가 딸의 근황을 알렸다.아내 김다예는 지난 16일 자신의 인스타그램 스토리에 "가정보육 장점. 매일 자연학습 체험 가능"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 박수홍과 김다예의 딸이 꽃을 구경하고 있는 모습. 특히 흔히 부모들이 어린이집에 보낼 나이이지만, 부부의 딸은 아직 부모님의 보살핌 아래 일상을 보내고 있다.박수홍과 김다예 부부는 2021년 7월 김다예와 결혼해 시험관 시술을 통해 2024년 10월 딸을 품에 안았다. 두 사람은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다' 등을 통해 딸의 육아 현장을 공유했다. 딸은 광고 모델로 발탁되는 등 스타 2세의 행보를 보여주고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr