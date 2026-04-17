그룹 엔하이픈 정원/사진제공=서울특별시

그룹 엔하이픈 정원이 '2026년 서울국제정원박람회' 홍보대사로 활동한다.17일 소속사 빌리프랩은 정원의 홍보대사 위촉 소식을 발표했다. '서울국제정원박람회'는 정원문화의 저변 확대와 관련 산업 활성화를 목적으로 서울시가 2015년부터 운영 중인 행사다. 지난해 누적 방문객 1000만 명을 기록하며 서울의 주요 야외 축제로 자리 잡았다. 올해 행사는 성동구 서울숲 일대에서 5월 1일부터 10월 27일까지 역대 최대 규모로 개최될 예정이다.정원은 홍보대사로서 박람회를 알리는 다양한 활동에 참여한다. 홍보 영상 제작을 비롯해 행사장 안내방송 음성 지원, SNS 참여 이벤트 등 여러 협업을 이어갈 계획이다.17일 서울시가 박람회 공식 유튜브 채널에 공개한 글로벌 홍보 영상 티저는 '정원이 머무는 정원, 서울숲'이라는 기획 아래 도심 자연의 가치를 시각적으로 구성했다. 영상에는 정원이 서울숲 내부를 이동하며 자연경관과 어우러지는 모습이 담겼다.김영환 서울시 정원도시국장은 "글로벌 시장에서 인지도가 높은 엔하이픈의 정원을 통해 서울 정원문화의 가치를 효과적으로 알릴 수 있을 것으로 본다"라며 "다양한 콘텐츠로 정원도시 서울의 이미지를 전 세계에 확산하겠다"라고 밝혔다.한편 정원이 속한 그룹 엔하이픈은 오는 5월부터 네 번째 월드투어 'ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'' 일정에 나선다. 내달 1일부터 3일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 열리는 공연을 시작으로 총 21개 도시에서 30회 공연을 진행한다. 이번 서울 공연은 팬클럽 대상 선예매 과정에서 전 좌석이 매진됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr