김민정, 위풍당당한 숏컷…데뷔 이래 제일 파격적
배우 김민정이 숏컷으로 변신했다.

김민정은 16일 자신의 계정에 “숏컷LOVE. 36년을 멈춤 없이 해왔던 나의 직업에서 떨어져 있기. 돌아보니, 단 한 순간도 내가 온전히 선택한 적이 없네요”라는 글을 게재했다.
김민정, 위풍당당한 숏컷…데뷔 이래 제일 파격적
이어 “상황이 이러니까, 배우인 나는 이래야 하니까. 나와 함께하는 이들이 이렇게 얘기하니까. 보여지고 평가되어지는 것들로 가득 채워져있는 내 삶을 보겠다고 한지가 10년이 넘었건만. 갓 어린이일때부터 나 자신이고 내 삶이었던 직업에서 거리를 조금씩 넓혀가니 이제야 명확히 보여지는 것들이 있어요”라고 덧붙였다.

김민정은 “어떻게 인식이 이렇게나 부족했을까? 싶지만, 익숙한 것, 익숙해진다는 것, 습관적인 것에는 양날의 검이 있지요. 여러분도 자신의 삶을 사세요. 그 누구도 내 일생을 대신할 수 없어요. 굿럭”이라는 글을 적었다.

공개된 사진 속 김민정은 수수한 차림에 숏컷의 모습을 올렸다.

한편 김민정은 지난해 종영한 드라마 '체크인 한양' 특별출연 이후 휴식기를 갖고 있다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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