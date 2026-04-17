김민정, 위풍당당한 숏컷…데뷔 이래 제일 파격적

배우 김민정이 숏컷으로 변신했다.김민정은 16일 자신의 계정에 “숏컷LOVE. 36년을 멈춤 없이 해왔던 나의 직업에서 떨어져 있기. 돌아보니, 단 한 순간도 내가 온전히 선택한 적이 없네요”라는 글을 게재했다.이어 “상황이 이러니까, 배우인 나는 이래야 하니까. 나와 함께하는 이들이 이렇게 얘기하니까. 보여지고 평가되어지는 것들로 가득 채워져있는 내 삶을 보겠다고 한지가 10년이 넘었건만. 갓 어린이일때부터 나 자신이고 내 삶이었던 직업에서 거리를 조금씩 넓혀가니 이제야 명확히 보여지는 것들이 있어요”라고 덧붙였다.김민정은 “어떻게 인식이 이렇게나 부족했을까? 싶지만, 익숙한 것, 익숙해진다는 것, 습관적인 것에는 양날의 검이 있지요. 여러분도 자신의 삶을 사세요. 그 누구도 내 일생을 대신할 수 없어요. 굿럭”이라는 글을 적었다.공개된 사진 속 김민정은 수수한 차림에 숏컷의 모습을 올렸다.한편 김민정은 지난해 종영한 드라마 '체크인 한양' 특별출연 이후 휴식기를 갖고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr