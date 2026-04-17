추성훈이 딸 사랑이의 마지막 출연을 알리고 있는 모습. / 사진=추성훈 유튜브 채널

격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 딸 사랑이와의 유튜브 동반 출연 종료를 선언했다.지난 16일 유튜브 채널 '추성훈 ChooSungHoon'에는 '중3 사랑이의 처음이자 마지막 단독 브이로그 아부지 채널만 은퇴'라는 제목의 영상이 업로드됐다.이날 사랑이를 기다리던 추성훈은 "좀 있으면 사랑이 온다고 하니까 헤헷"이라며 들뜬 마음을 감추지 못하면서도, 동시에 아쉬운 소식을 전했다. "사랑이도 (유튜브 출연) 마지막이라고 약속했어요"라며 이날이 부녀가 함께하는 마지막 촬영임을 알린 것.추성훈은 "이제 자기도 친구들이랑 놀고 싶지 않겠나. 제 채널에서 사랑이는 이제 마지막입니다. 이제 저 혼자 열심히 하겠습니다"라고 선언하며 홀로서기를 예고했다.특별한 마지막을 위해 추성훈은 사랑이와 함께 미트를 잡고 격투기 훈련을 진행했다. 추성훈은 "사실 직접적으로 이렇게 미트를 잡아주는 건 진짜 태어나서 처음이다"라며 남다른 감회를 밝혔다. 이어 그는 "이제 유튜브를 안 한다고 하니까, 그래도 아버지로서 (사랑이와 운동하는) 영상을 한 번 찍고 싶었다"며 이번 촬영에 담긴 의미를 설명했다.사랑이의 실력을 보며 감탄하던 추성훈은 딸에게 "마음이 따뜻하네. 감사합니다 사랑이. 아버지 추억 만들어 주셔서"라고 말하며 눈가가 촉촉해지는 모습을 보였다.한편 추성훈은 일본 모델 야노 시호와 약 2년의 열애 끝에 2009년 결혼, 2011년 딸을 사랑 양을 품에 안았다. 이들 가족은 과거 KBS2 예능 '해피선데이-슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr