안효섭과 김범의 극과 극 설렘 모멘트가 모두의 취향을 저격한다./사진제공=SBS

안효섭과 김범의 극과 극 설렘 모멘트가 모두의 취향을 저격한다./사진제공=SBS

안효섭과 김범의 극과 극 설렘 모멘트가 모두의 취향을 저격한다.오는 22일(수) 첫 방송 될 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'에서는 시골과 도시를 오가는 청춘 남녀들의 로맨스가 펼쳐진다. 이에 쇼호스트 담예진(채원빈 분)과 단단히 엮이게 될 청년 농부 매튜 리(안효섭 분)와 화장품 브랜드 전무이사 서에릭(김범 분)의 매력을 짚어봤다.매튜 리는 자기 일이라면 한없이 깐깐하고 까칠한 농부다. 정겨운 시골 마을의 분위기와는 사뭇 다르게 차가운 눈빛을 빛내고 있는 그는 농부라는 직업 이외에도 원료사 대표, 화장품 개발 연구원이라는 타이틀을 가진 범상치 않은 능력자. 그러나 덕풍마을 사람들에게는 '메추리'라고 불리는 든든한 마을 청년이자 마을의 명물이다.어르신들의 끝없는 부탁에 선을 긋는 듯하다가도 결국 마을의 각종 민원을 해결하기 위해 열심히 뛰어다니며 바쁜 일상을 보낸다. 딱딱한 표정과 말투 뒤에 부드러운 마음씨를 숨긴 매튜 리의 반전 활약이 예고된 가운데 매튜 리의 버섯을 얻기 위해 불도저처럼 밀고 들어올 쇼호스트 담예진과는 또 어떤 케미스트리를 보여줄지 기다려진다.글로벌 스킨케어 브랜드 '레뚜알'의 전무이사인 서에릭은 감정에 솔직하면서도 다정한 면모로 많은 이들을 사로잡을 예정이다. 후계 다툼이 치열한 재벌가에서 홀로 가정의 평화를 지키기 위해 늘 어중간한 위치를 고수하던 서에릭은 일에 집중하기보다는 경쟁을 피해 유유자적하며 살아왔다.하지만 어머니의 나라 한국에서 우연히 마주친 담예진에게 마음을 빼앗긴 서에릭은 그 후 몇 년의 시간이 흐른 뒤 업무로 인해 담예진을 재회하게 된 상황. 다시 만난 운명의 그녀를 사로잡기 위해 햇살같은 미소와 상냥한 애티튜드로 거침없는 플러팅을 시전할 서에릭만의 심쿵 포인트에 관심이 집중된다.누구 하나 고를 수 없는 각기 다른 분위기의 두 남자, 매튜 리와 서에릭의 상반되는 매력은 '오늘도 매진했습니다' 첫 방송에 대한 기대감을 증폭시키고 있다. '겉바속촉' 매튜리와 '겉따속따' 서에릭이 각자 담예진과 어떤 로맨스를 만들어 나갈지, 과연 둘 중 누가 워커홀릭 담예진의 마음을 매진시킬 수 있을지 궁금해진다.완벽주의 농부 매튜 리(aka 메추리)와 완판주의 쇼호스트 담예진이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는, '현생 매진러'들의 설렘 직배송 제철 로맨스 '오늘도 매진했습니다'는 오는 22일(수) 밤 9시에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr