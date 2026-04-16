배우 정우가 공식석상에서 촬영에 임하고 있다. /텐아시아 DB

배우 정우가 영화 '짱구'로 감독 데뷔를 했다.영화 '짱구'(감독 오성호, 정우) 언론배급시사회가 16일 서울 용산 아이파크몰CGV에서 진행됐다. 이날 현장에는 정우, 정수정, 신승호, 조범규, 권소현, 오성호 감독이 참석했다.'짱구'는 매번 꺾이고 좌절해도 배우가 되겠다는 바람 하나로 버티고 일어서는 오디션 천재 '짱구'(정우 분)의 유쾌하고 뜨거운 도전기다.이날 정우는 직접 시나리오를 집필하고 공동 연출에 주연까지 소화한 것에 대해 "짱구라는 캐릭터가 내 연기 인생에 있어서 아주 뜻깊은 캐릭터다. 2~3살 때부터 내 별명이 짱구였고, '바람'을 할 때도 아버지 생각이 많이 났다"고 운을 뗐다. 그러면서 "16년 전 '바람'에 이어 다시 짱구 캐릭터를 연기하니까 반가웠다. 관객 분들도 반가워해 주셨으면 좋겠다"고 밝혔다.그러면서 "촬영하다 보면 물리적인 상황도 있고, 부담감도 생길 수 있지 않나. 이렇게 말씀드려도 될지 모르겠지만 난 재밌었다. 영화 시장이 어려운 상황에서 작품을 할 수 있다는 것만으로도 감사한 일이다. 내가 쓴 이야기를 영화로 만들 수 있어서 하루하루 즐겁고 행복하게 찍었다"고 답했다.'짱구'는 오는 22일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr