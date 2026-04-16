장항준 감독/텐아시아 DB

배우 정우가 첫 연출작 공식석상에서 장항준 감독을 언급했다.영화 '짱구'(감독 오성호, 정우) 언론배급시사회가 16일 서울 용산 아이파크몰CGV에서 진행됐다. 이날 현장에는 정우, 정수정, 신승호, 조범규, 권소현, 오성호 감독이 참석했다.이날 정우는"개인적인 이야기, 개인적인 바람이 나의 경험담에서 시작이 된 것 같다. 그래서 남다른 감정이 있긴 하다. 그렇다고 해서 우리 영화의 모든 인물이 실존인물이라고 할 수는 없다. 민희 같은 경우 남자들이 생각했을 때 워너비, 상징적인, 현실의 벽이라고 생각하는 인물을 투영했다. 승호, 범규, 소현 씨 같은 캐릭터는 직간접적으로 경험한 내 친구를 모티브로 했다"고 말했다.이어 "수영하는 장면은 '실미도'란 실제로 작품에서 진행된 오디션 경험이 있었다. 극 중 독백 대사도 실제로 내가 오디션을 보면서 여러 자유 연기 중에 한 부분이었다"라고 덧붙였다.정우는 "전체적으로는 내 경험담이 있지만 영화적으로 재밌게 각색했다. 촬영하면서 여러가지 생각이 들었던 것 중에 하나가 내 인생에 첫 영화 오디션이 장항준 감독님 작품이었다. 우리 영화의 핵심 장면에서 감독님 앞에서 오디션 보는 연기를 하려고 하니까 정말 마음이 울컥했다. 이게 참 복합적인 감정이 많이 들었다"고 설명했다.'짱구'는 오는 22일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr