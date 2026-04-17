엑스디너리 히어로즈 새 미니 앨범 라운드 인터뷰 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

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'장르의 용광로'에 제대로 불이 붙었다. 밴드 엑스디너리 히어로즈가 다양한 스타일의 곡을 담은 앨범으로 가요계에 돌아온다. 기존 엑디즈에게서 흔히 볼 수 없었던 곡들로 다양한 음악적 스펙트럼을 증명하겠다는 게 그들의 포부다.엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes·건일, 정수, 가온, 오드, 준한, 주연·이하 엑디즈)는 최근 서울 성동구의 한 카페에서 미니 8집 'DEAD AND'(데드 앤드) 발매 기념 인터뷰를 열었다.엑디즈는 전작 이후 약 6개월 만에 새 미니 앨범 'DEAD AND'를 선보인다. 신보에는 타이틀곡을 비롯해 'X room'(엑스 룸), 'Helium Balloon'(헬륨 벌룬), 'No Cool Kids Zone'(노 쿨 키즈 존), 'Hurt So Good'(헐트 소 굿), 'Rise High Rise'(라이즈 하이 라이즈), 'KTM'(케이티엠)까지 총 7트랙이 수록됐다. 가온은 "재밌고 신선한 시도를 하기 위해 노력했다. 그 노력에 버금가게 재밌는 작품이 나왔다"고 해 기대감을 높였다. 정수도 "엑디즈는 음악으로 실망시키지 않으니 기대 많이 해달라"고 자신감을 내비쳤다.전작의 키워드 '사랑'에 이어, 이번 앨범을 관통하는 키워드는 '작별'이다. 7곡에 각각 다른 의미의 작별을 담았다. 가온은 "작별이란 키워드를 어떻게 다양하게 풀어낼 수 있을지 고민했고, 사운드적으로 재밌는 시도를 많이 했다. 가장 돋보이는 점은 신시사이저(이하 신스)다. 무겁고 록적인 사운드를 드럼, 베이스, 기타로 냈다면 유니크하고 스케일이 큰 사운드를 신스에서 얻어냈다. 신스의 활용도가 높아진 게 우리의 무기"라고 말했다.신스를 담당한 오드의 책임감이 그만큼 커졌다. 명절 연휴에도 쉬지 않고 연습에 매진한 이유다. 오드는 "신스가 타이틀곡에서 화려하게 활용된다. 내게 있어서는 도전적인 연주였다. 설 연휴도 반납하고 연습실에 갇혀서 연습했다. 지금은 다행히 연주가 잘 된다. 집중력을 잃지 않는다면 괜찮다"며 웃었다.타이틀곡 '보이저'는 돌아갈 수 없는 지점에 도달했음에도 여정을 이어가겠다는 굳은 의지를 지구를 떠나 항해를 이어가는 '보이저 1호'에 빗대어 표현한 곡이다. 가온은 "임무를 마치고 새로운 여정을 떠나는 보이저 1호의 내용을 담았다. 서서히 지구와 멀어지는 모습이 작별처럼 느껴진다고 생각했고, 그 지점에서 아이디어를 얻었다"고 밝혔다.가장 많은 멤버가 '최애곡'으로 꼽은 트랙은 'KTM'이다. 정수는 "'KTM'은 지금껏 엑디즈에게서 쉽게 볼 수 없었던 색깔의 곡이다. 그간 주로 과격하고 하드한 날 것의 음악을 추구했는데, 'KTM'은 세련되면서도 그 안에서 멋을 표현한다"고 설명했다. 가온도 "음원과 악기적인 완성도가 뛰어나다. 도입을 듣자마자 누구나 감탄할 수밖에 없는 사운드를 썼다"고 했다.엑디즈는 컴백에 앞서 '엑스 룸'을 선공개했다. '엑스 룸'은 희미해져 가는 관계를 담담히 그려낸 빈티지 발라드곡이다. 유명 연애 프로그램 '환승연애'에서 영감을 받아 탄생했다. 주연은 "선공개곡이라는 것 자체가 앨범을 향한 기대감을 끌어올리는 중요한 요소라고 생각했다. 약간의 반전도 보여주고 싶었다. '엑스 룸'은 퀄리티나 음악적인 색깔 면에서 독보적인 캐릭터를 가진 곡"이라며 선공개곡으로 선정한 이유를 설명했다. 가온은 "작별이라는 키워드를 가장 잘 보여줄 수 있는 곡이 '엑스 룸'이라고 생각했다"고 부연했다.다양한 장르의 곡을 발매하며 '장르의 용광로'라는 수식어를 얻은 엑디즈. 엑디즈는 그 가운데 특히 강렬한 사운드의 곡을 주로 선보여 왔다. 이지리스닝이 대세로 자리 잡은 현시점, 자연스레 대중성에 관한 고민 역시 뒤따랐다. 주연은 "많은 사람이 좋아하는 걸 대중적이라고 한다. 그럼 우리가 하는 음악을 많은 사람이 좋아하게 된다면 대중성을 갖추게 되는 것 아닐까"라고 말했다. 그는 "로커에겐 자신감이 중요하다. 늘 마음 한편에는 '우리 음악이 최고'라는 자신감을 품고 있어야 한다. 우리가 하는 음악이 곧 대중적인 음악이 되도록 만들겠다는 포부를 가지고 있다"고 덧붙였다.그럼에도 타이틀곡 및 선공개곡 등에서는 기존 엑디즈가 선보여왔던 곡들에 비해서 강렬한 맛이 덜 느껴진다. 어느 정도 대중성을 고려한 듯한 인상을 주기도 한다. 이와 관련해 주연은 "사람들이 엑디즈에 대해 '마이너한 장르' 혹은 '너무 독보적인 색깔'로 표현하는 경우가 많다. 엑디즈가 사람들이 말하는 '대중적인 장르'를 못 하는 게 아니라 안 했을 뿐이라는 걸 보여주고 싶었다"며 자신감을 드러냈다.엑디즈는 이번 신보로 음원차트 상위권을 겨냥한다. 리더 건일은 "음원 차트에 높은 순위로 진입했으면 한다. 많은 사람에게 우리 노래가 닿았으면 좋겠다"고 말했다. 구체적인 목표를 묻자 그는 "멜론 '톱 100' 차트에서 10위 안에 들길 바란다"고 밝혔다. 이어 "역주행할 만한 곡들도 있고, 이번 앨범의 '엑스 룸'이 많은 사랑을 받고 있다. 시대의 흐름과 운이 잘 따라준다면 충분히 '톱 텐'에 들어갈 퀄리티의 곡이란 자신감이 있다"고 했다.1977년 우주로 떠난 보이저 1호는 오는 11월 1광일을 맞는다. 가온은 "최근에 소식을 들었는데, 보이저 1호가 1광일 축하를 받을 날이 얼마 안 남았다고 하더라. 그걸 나사에서 주관하는 걸로 알고 있다. 우리 노래가 '보이저'인데 혹시 마음에 드셨다면 우리 곡을 써주면 좋겠다"고 말했다.새로운 우주를 향해 항해할 준비를 마친 엑디즈의 새 앨범 'DEAD AND'와 타이틀곡 'Voyager'(보이저)는 17일 오후 1시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr