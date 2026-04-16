[공식] K팝에 혁신 온다…"4대 엔터 합작법인 준비중"

하이브, SM엔터테인먼트, JYP엔터테인먼트, YG엔터테인먼트 등 국내 4대 연예 기획사가 K-컬처의 세계 시장 확장을 목적으로 협력 체계를 구축한다.16일 JYP엔터테인먼트는 "K-컬처 산업의 글로벌 진출을 위해 정부 대중문화교류위원회와 민관 협력 방안을 논의하고 있다"며 "대중위 음악분과 소속 4개사가 '패노미논(Fanomenon)' 이벤트 추진을 위한 법인 설립을 준비하는 단계"라고 확인했다.이번 협업은 박진영 대중문화교류위원회 위원장이 추진해온 글로벌 K팝 페스티벌 프로젝트를 실현하기 위한 과정이다. 박 위원장은 지난해 10월 위원회 출범 당시 팬(Fan)과 현상(Phenomenon)을 결합한 '패노미논'이라는 대규모 행사를 전 세계에서 개최하겠다는 계획을 언급했다.박 위원장은 세계적 수준의 K팝 전용 공연장을 조성하고, 미국의 '코첼라'를 넘어서는 글로벌 음악 축제를 기획하겠다는 방향성을 제시한 바 있다. 이번 합작 법인 설립 추진은 이 같은 구상을 구체화하기 위한 움직임으로 풀이된다.JYP엔터테인먼트에 따르면, 현재 4개사는 안정적인 사업 진행을 위해 기업 간 협력 구조를 다각도로 검토하고 있다. 이 과정에서 공정거래위원회 기업결합 신고 등 필요한 법적·행정적 절차도 밟고 있다.JYP엔터테인먼트 측은 "현재 초기 검토 단계여서 구체적인 사업 내용이나 운영 방식이 확정되지는 않았다"며 "시장 상황과 각계 의견을 수렴해 신중하게 사업을 결정해 나갈 방침"이라고 전했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr