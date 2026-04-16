가수 이효리가 부친상 후 요가원생들 사이에서 미소를 보이고 있다. / 사진=아난다 효리 SNS

가수 이효리가 부친상 후 일상으로 빠르게 복귀했다.16일 이효리가 운영하는 요가원 공식 인스타그램에는 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진이 순차적으로 게재됐다.공개된 사진들 속에는 이른 아침부터 이효리의 요가원을 찾은 원생들이 이효리와 함께 수업을 듣고 있는 모습. 특히 이효리는 비슷한 바지를 착용하고 있는 일부 원생들과 미소를 보여 눈길을 끌었다.앞서 남편 이상순은 장인상을 치른 후 잠시 자리를 비웠던 라디오 '완벽한 하루 이상순입니다' DJ에 지난 15일 복귀했다. 발인 하루 만에 DJ 석으로 돌아온 그는 다소 핼쑥해진 얼굴을 보여 보는 이들의 안타까움을 자아냈다.이효리는 지난 12일 아버지인 고(故) 이중광 씨를 떠나보냈다. 이효리는 이상순과 함께 상주로 이름을 올렸고, 장례 기간에 핑클 멤버 옥주현, 이진, 성유리가 빈소를 찾기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr