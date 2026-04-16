배우 최여진이 남편과의 달달한 투샷을 공개했다. / 사진=최여진 SNS

배우 최여진이 남편과 달달한 모습을 뽐냈다.16일 자신의 인스타그램에 "일교차 심한 봄날"이라면서 드라마 촬영장에 도착한 커피차를 인증하며 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 커피차 앞에서 남편과 나란히 서서 사진을 찍고 있는 최여진의 모습이 담겼다.사진 속 최여진은 화려한 메이크업과 또렷한 이목구비로 시선을 사로잡는다. 옆에 선 남편은 편안한 차림으로 함께하며 자연스러운 분위기를 더했다. 특히 두 사람의 다정한 투샷이 눈길을 끈다. 최여진은 남편과 함께 촬영 현장을 찾은 모습을 공개하며 소소한 일상과 애정을 동시에 표현했다.1983년생 최여진은 7살 연상의 사업가 김재욱과 2025년 6월 결혼했다. 최여진은 초혼, 남편은 재혼이다. 두 사람은 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'에 출연하기도 했다. 한때 근거 없는 불륜설이 떠돌기도 했으나, 최여진은 방송에서 "(남편이 전처와) 이혼 후 2~3년 후에 만났다. 불륜은 아니다"라고 해명했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr