워너원의 '시간을 거스른 비주얼'이 화제되고 있다./사진제공=Mnet
워너원의 '시간을 거스른 비주얼'이 화제되고 있다./사진제공=Mnet
워너원의 '시간을 거스른 비주얼'이 화제되고 있다. 카메라 마사지를 받았는 지 데뷔 초보다 훨씬 세련되게 변한 모습이 시선을 사로잡는다.

글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스(Mnet Plus)는 지난 15일과 오늘(16일) 양일간, 공식 SNS 채널을 통해 워너원 멤버들의 2017년 데뷔 시절과 2026년 현재를 비교한 사진을 공개했다. 오는 28일 첫 공개되는 엠넷플러스 오리지널 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'(워너원고 : 백투베이스)의 론칭을 앞두고 공개된 이번 콘텐츠는 공개와 동시에 글로벌 팬덤으로부터 뜨거운 화제를 모으고 있다.
워너원의 '시간을 거스른 비주얼'이 화제되고 있다./사진제공=Mnet
워너원의 '시간을 거스른 비주얼'이 화제되고 있다./사진제공=Mnet
공개된 사진은 데뷔 앨범 단체컷부터 개인 셀카까지 9년 전과 동일한 포즈와 구도를 완벽하게 재현한 '비주얼 데칼코마니'로 눈길을 끈다. 황민현, 김재환, 옹성우, 박우진, 박지훈, 배진영, 하성운, 이대휘, 윤지성 등 멤버들은 9년이라는 오랜 시간이 흘렀음에도 변함없는 비주얼과 분위기를 자랑하며 존재감을 자랑했다. 데뷔 당시의 풋풋한 모습과 한층 성숙해진 지금의 모습은 워너원의 시작과 앞으로를 떠올리게 해 팬들의 감성을 더욱 자극한다.

이번 비교 컷은 단순한 과거 소환을 넘어, 7년 만에 다시 '우리'로 모인 워너원의 시간을 직관적으로 보여주는 상징적인 이미지로 그 의미를 더한다. 워너원의 과거와 현재를 잇는 서사가 자연스럽게 연결되며, 엠넷플러스 오리지널 리얼리티 '워너원고 : 백투베이스'를 향한 기대감 역시 한층 고조되고 있다.

워너원의 새로운 여정을 담은 리얼리티 '워너원고 : 백투베이스'는 오는 4월 28일(화) 오후 6시 엠넷플러스(Mnet Plus)를 통해 최초 공개되며, Mnet에서는 오후 8시 방송된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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