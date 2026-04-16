'소라와 진경' MC로 나서는 이동휘, 김원훈./사진제공=MBC

2015년 KBS 30기 공채 개그맨으로 데뷔, 2022년 결혼한 개그맨 김원훈이 데뷔 후 처음으로 MBC 예능 프로그램 고정 MC로 나선다.MBC 새 예능 ‘소라와 진경’은 90년대를 풍미한 1세대 슈퍼모델 이소라와 홍진경이 20대의 열정을 불태웠던 런웨이에 다시 한번 도전하는 과정을 따라가는 리얼리티 프로그램이다. 이 가운데 위트를 겸비한 패셔니스타 배우 이동휘와 MZ세대도 사로잡은 개그맨 김원훈이 프로그램의 활력을 더한다.홍진경과 두터운 친분을 자랑하는 이동휘는 스튜디오에서 절친이라 가능한 가감 없는 멘트와 애정 어린 응원을 동시에 보낸다. 특히 연예계 손꼽히는 패션 아이콘인 만큼, 다시 무대에 서는 두 슈퍼모델에게 프로페셔널한 관전평을 풀어낼 것으로 기대를 모은다.이소라와 의외의 친분을 자랑하는 김원훈은 특유의 순발력과 트렌디한 감각을 발산한다. 레전드 모델 이소라와 홍진경의 카리스마에 눌리지 않고, 시원하고 재치 있는 리액션으로 분위기 메이커 역할을 톡톡히 해낼 것으로 주목된다. 특히 김원훈은 데뷔 후 한 번도 MBC 예능에 고정으로 출연한 적이 없는 만큼, 첫 MBC 고정에서의 활약이 기대된다.‘소라와 진경’ 제작진은 “현장에서 치열하게 부딪히는 이소라, 홍진경을 지켜보는 이동휘, 김원훈의 과몰입 리액션이 또 다른 재미의 축이 된다. 시청자들에게도 현장의 열기를 더욱 생동감 있게 전달할 것”이라고 전했다.‘소라와 진경’은 오는 26일 오후 9시 10분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr