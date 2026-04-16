'나솔사계'에서 자신의 연애관을 고백한 순자 / 사진제공=SBS Plus, ENA
'나솔사계'에서 자신의 연애관을 고백한 순자 / 사진제공=SBS Plus, ENA
'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'의 24기 순자가 "더치페이 하자는 남자와는 절대로 못 만난다"고 말해 파장이 인다.

16일 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 경력직 솔로남녀들이 두 번째 데이트에 들어간 가운데, 18기 영호가 자신을 선택한 24기 순자, 25기 순자와 2:1 데이트를 하는 현장이 공개된다.

이날 18기 영호는 채식 추구자 24기 순자를 위해 제주 보말 칼국수 식당에서 데이트를 한다. 식사 중 이들은 자연스레 연애관에 대한 이야기를 나누고, 18기 영호는 "혹시 이런 거 있냐? 아무리 좋아해도 이럴 때 정이 뚝 떨어진다는?"이라고 묻는다. 24기 순자는 "저는 '더치페이하자는 남자와는 절대로 못 만난다"라고 단호하게 답한다.
'나솔사계'에서 자신의 연애관을 고백한 순자 / 사진제공=SBS Plus, ENA
'나솔사계'에서 자신의 연애관을 고백한 순자 / 사진제공=SBS Plus, ENA
이에 25기 순자는 "음 그런 말은 '저번에 내가 샀으니 이번엔 네가 사라'는 그런 의미가 아닐까?"라고 조심스레 말한다. 하지만 24기 순자는 "꼭 그렇게 번갈아서 내자고 말하는 사람이 있다. 내가 안 사겠다는 게 아니라, 알아서 어지간히 사겠지"라고 재차 강조한다. 이를 지켜보던 MC 데프콘은 "무조건 상대에게 계산하라는 뜻이 아니고, ‘5:5’로 딱 나누려는 상황이 내키지 않는다는 말 같다"고 대리 해명한다.

열기가 뜨거워진 가운데 24기 순자는 "썸 타고 있는데 '네가 사' 그러면 '아, 이 사람은 나한테 잘 보이고 싶은 마음이 전혀 없구나' 하는 생각이 든다"고 털어놓는다. 그러자 18기 영호는 "왜 그렇게 흥분하냐? 불과 며칠 전 일이냐? 미안하다. 내가 다시 돈 보내줄게"라며 상황극을 시전해 무거운 분위기를 유쾌하게 띄운다.
'나솔사계'에서 자신의 연애관을 고백한 순자 / 사진제공=SBS Plus, ENA
'나솔사계'에서 자신의 연애관을 고백한 순자 / 사진제공=SBS Plus, ENA
25기 순자는 "반대로 18기 영호 님은 어떠시냐?"라고 정뚝떨 모먼트에 대해 묻는데 18기 영호는 "내 호의를 어느 순간 상대가 당연하게 여길 때 확 깬다. 그런 게 보이면 저는 바로 정리하는 스타일"이라고 얘기한다. 이에 순자즈는 의미심장하게 고개를 끄덕이는데, 과연 18기 영호가 2:1 데이트에서 누구에게 호감을 더 키웠을지, 아니면 인기녀 25기 영자에게 계속 직진할지 관심이 쏠린다.

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'는 16일 오후 10시 30분에 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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