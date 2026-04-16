임요한♥김가연, 충격적인 집안 상태…전문가도 포기 선언, "안될 것 같아" ('집을바꿀순')

17일 오후 8시 방송되는 채널A ‘집을 바꿀 순 없잖아?!’에는 전 프로게이머 임요환의 아내이자 배우 김가연이 다섯 번째 의뢰인으로 등장한다.이날 ‘김포의 블랙홀 집’이라는 단속 키워드를 들고 찾아간 김가연의 집에서는 일반 가정집에서 보기 힘든 소금 100kg부터 마스크 25박스, 재난대비용품까지 상상을 초월하는 규모의 물건들이 발견되어 눈길을 끈다. 이에 김가연의 절친인 김숙은 “누가 가정집에 소금을 100kg씩 두냐”며 진저리를 쳐 웃음을 자아낸다. ‘게임 황제’ 임요환과 함께 사용하는 컴퓨터 방을 단속하던 도중, 의문의 물품이 발견되어 무속인이 사는 것 아니냐는 의심까지 샀다고.‘집밥의 여왕’으로 알려진 김가연답게 주방만큼은 ‘주방 총괄’ 박은영 셰프도 인정한 완벽한 정리 상태를 선보여 놀라움을 자아낸다. 특히 김숙이 “영혼까지 팔 수 있다”며 극찬한 반찬과 배우 박보검이 국물까지 원샷했다는 음식이 단속 도중 등장해 모두가 폭풍 먹방을 이어갔다는 후문이다.역대급 맥시멀 스케일을 자랑하는 김가연의 집에 ‘정리 총괄’ 김숙은 “정리가 안 될 것 같다”며 단속 사상 최대의 난항을 예고해 궁금증을 자극한다. ‘정리 반장’ 이정원마저 “역대 난이도 최상”이라고 평가한 김가연의 집은 과연 어떤 변화를 맞이하게 될지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr