홍비라가 '허수아비' 출연을 확정했다./사진제공=어썸이엔티

배우 홍비라(29)가 이희준(46) 약혼녀로 분한다.홍비라는 오는 20일 첫 방송되는 ENA 새 월화드라마 ‘허수아비’ 출연을 확정 지었다. ‘허수아비’는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 펼쳐지는 범죄 수사 스릴러다. 1988년부터 2019년까지 30년을 오가며 펼쳐질 긴장감 넘치는 전개와 박해수, 이희준, 곽선영 등 믿고 보는 캐스팅으로 일찍이 주목받고 있다.극 중 홍비라는 검사 차시영(이희준 분)의 약혼녀 ‘희진’ 역을 맡았다. 차시영과의 관계 속에서 서사의 흐름에 자연스럽게 스며들며 현실감을 더할 예정이다. 특히 이희준과 안정적인 호흡을 바탕으로 극에 힘을 보탤 것으로 기대된다.홍비라는 2018년 영화 ‘뷰티풀 뱀파이어’로 데뷔한 이후 드라마와 영화를 오가며 차근히 필모그래피를 쌓았다. 특히 SBS ‘어게인 마이 라이프’와 JTBC ‘나쁜엄마’에서 눈도장을 확실히 찍으며 존재감을 드러냈다.이후 쿠팡플레이 시리즈 ‘새벽 2시의 신데렐라’, JTBC ‘옥씨부인전’, 디즈니+ 시리즈 ‘나인퍼즐’, 티빙 오리지널 시리즈 ‘친애하는 X’ 등 장르를 넘나드는 작품에 연이어 출연하며 스펙트럼을 넓혔다. 꾸준한 작품 활동을 통해 내공을 쌓아온 홍비라가 ‘허수아비’를 통해 또 어떤 새로운 얼굴을 보여줄지 관심이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr