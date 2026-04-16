트와이스 아메리칸 뮤직 어워즈 노미네이트 이미지 / 사진 제공=Dick Clark Productions

그룹 트와이스가 아메리칸 뮤직 어워즈(American Music Awards, 이하 AMA) 수상 후보에 이름을 올렸다.AMA가 지난 14일(이하 현지시간) 공식 홈페이지를 통해 발표한 후보 명단에 따르면, 트와이스는 '베스트 여성 K팝 아티스트'(Best Female K-Pop Artist) 부문에 노미네이트됐다.AMA는 그래미 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈와 함께 미국의 3대 음악 시상식으로 손꼽힌다. 앞서 2022년 '페이보릿 K팝 아티스트'(Favorite K-Pop Artist) 부문 후보로 선정된 바 있는 트와이스가 해당 시상식에서 통산 두 번째 노미네이트에 성공했다.최근 트와이스는 여섯 번째 월드투어 < THIS IS FOR >(디스 이즈 포) 일환 북미 투어를 성황리 전개하고 있다. 올해 북미 19개 도시에서 33회 공연을 열고 현지 인기를 재입증했다.이들은 오는 17일과 18일 양일간 오스틴 무디 센터에서 북미 투어의 피날레를 맞이한다. 이어 4월 25일과 26일, 28일 '해외 아티스트 최초' 일본 도쿄 국립경기장에 단독 입성해 360도 전 좌석 개방 공연을 펼치고 약 24만 초대형 관중과 만난다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr