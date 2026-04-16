사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈가 미국 '아메리칸 뮤직 어워드'(American Music Awards, 이하 AMA) 수상 후보에 2년 연속 이름을 올렸다.지난 14일(현지 시각) AMA 측이 공식 홈페이지를 통해 발표한 후보 명단에 따르면, 스트레이 키즈는 오는 5월 25일 개최되는 '2026 AMA'의 '베스트 남성 K팝 아티스트'(Best Male K-Pop Artist) 부문 후보로 선정됐다.이들은 지난 2024년 해당 시상식에서 K-팝 그룹 중 두 번째로 퍼포먼스를 선보인 바 있다. 이어 2025년에는 '페이보릿 K팝 아티스트'와 '페이보릿 사운드트랙' 부문 후보에 올랐으며, 올해 다시 한번 후보로 지명되며 2년 연속 노미네이트 기록을 이어가게 됐다. AMA는 그래미 어워드, 빌보드 뮤직 어워드와 함께 미국의 3대 주요 음악 시상식으로 분류된다.빌보드 내 성과도 구체적이다. 2022년 미니 음반 'ODDINARY'(오디너리)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위에 진입한 이후, 최신작 'DO IT'(두 잇)에 이르기까지 총 8개 앨범을 연속으로 차트 정상에 올렸다. 이는 '빌보드 200' 차트 역사상 최초로 기록된 성적이다. 최근에는 인천 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 공식 팬미팅 'STAY in Our Little House'(스테이 인 아워 리틀 하우스)를 개최하고 팬들과 만났다.향후 해외 공연 일정도 예정되어 있다. 스트레이 키즈는 오는 6월 6일 미국 뉴욕에서 열리는 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'(The Governors Ball Music Festival)에 참여하며, 9월 11일에는 브라질 '록 인 리오'(Rock in Rio) 무대에 헤드라이너로 출연할 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr