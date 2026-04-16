진태현, 박시은이 가족 여행 중이라고 밝혔다. / 사진=진태현 SNS

진태현, 박시은이 가족 여행 중이라고 밝혔다. / 사진=진태현 SNS

배우 진태현, 박시은이 가족 여행 중 돈독한 부부의 모습을 자랑했다.진태현은 14일 자신의 인스타그램에 "저희는 지금 가족 여행 중"이라며 "가족에게 괌 여행을 약속했지만 태풍으로 인해 제주 야크마을에 와서 딸들 얼굴도 보고 함께하니 참 좋다"라고 글을 올렸다.이어 "저는 언제나 아내와 함께 한다. 부부는 함께하는 유일한 동반자"라며 "너의 삶 나의 삶이 따로 필요하지 않는 우리의 삶을 함께 사는 유일한 짝궁"이라고 강조했다. 또한 "세상이 빠르게 변하는 중이라 결혼과 사랑도 많이 변해간다. 하지만 세상이 아무리 빠르게 변해도 변하면 안 되는 것은 결혼과 사랑이라고 생각한다"며 "책임 희생 배려 이런 단어들이 다시 회복되는 그런 세상이 됐으면 좋겠다"고 덧붙였다.게시된 사진 속 진태현과 박시은은 나란히 앉아 셀카를 찍으며 환한 미소를 짓고 있다. 자연광이 들어오는 창가와 화사한 꽃 장식이 어우러져 따뜻한 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서는 진태현이 머리 위로 하트를 그리며 애정을 표현한다. 박시은은 귀여운 표정을 지어 보이며 부부의 달달한 케미를 드러냈다. 편안한 캐주얼 차림 속에서도 서로를 향한 애정이 고스란히 느껴진다. 특히 두 사람은 딸들을 비롯해 가족과 함께하는 시간을 강조하며 소소하지만 소중한 일상을 공유, 보는 이들에게 훈훈함을 안긴다.진태현과 박시은은 2015년 결혼했다. 두 사람은 2022년 임신했다가 출산 예정일을 20일 남겨두고 사산하는 아픔을 겪기도 했다. 이후 부부는 딸들을 입양했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr