오는 20일 첫 방송되는 '허수아비' 스틸컷 / 사진제공=KT스튜디오지니

오는 20일 첫 방송되는 '허수아비' 스틸컷 / 사진제공=KT스튜디오지니

'허수아비' 박해수가 좌천된 시골에서 절친 곽선영을 마주한다.오는 20일 방송되는 ENA 새 월화드라마 '허수아비' 측이 강태주(박해수 분)의 강성서 복귀 디데이(D-day)를 알리는 스틸컷을 공개했다.'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 이야기다. 1988년부터 2019년까지 30년을 오가며, 악연과 증오로 얽힌 두 남자의 진실 추적을 그린다. 국내 최악의 연쇄살인사건을 모티브로 한 범죄 수사 스릴러로써 진범이 밝혀진 이후 그 사건의 이면을 들여다본다.이날 공개된 사진에는 서울에서 좌천된 강태주가 불명예(?) 복귀에도 불구하고 오랜만에 만난 고향 친구들과 반가운 회포를 풀고 있다. 강성에서 함께 나고 자란 서지원(곽선영 분), 이기환(정문성 분)과 마주 앉아 웃는 모습은 이들의 편하고 끈끈한 관계를 짐작게 한다. 한편, 술자리 분위기가 한창 무르익을 때쯤 한 청년의 등장도 포착돼 눈길을 끈다. 특히 강태주 앞에 무릎을 꿇은 그의 간절하고 다급한 눈빛에 이목이 집중된다.이어진 사진에서 강태주는 좌천성 발령을 받은 강성경찰서로 첫 출근한다. 그런데 그때 어젯밤 우연히 마주쳤던 마을 청년 이성진(박상훈 분)을 다시 마주하며 충격과 놀람을 감추지 못한다. 무엇보다 그의 얼굴과 양팔엔 피멍 자국이 가득하고 손목에는 수갑까지 채워져 있어 하룻밤 사이 무슨 일이 일어난 것인지 궁금증을 더한다. 여기에 막내 형사 박대호(류해준 분)로부터 건네받은 현장 사진을 보던 강태주가 심각한 표정으로 생각에 잠겨있어 심상치 않은 사건의 서막을 예고한다.제작진은 "첫 방송이 나흘 앞으로 다가왔다. 첫 회에서는 강태주가 귀향길에 오른다. 돌아온 고향 강성에서 강태주에게 맡겨진 첫 번째 사건은 무엇일지, 차시영과 위험한 공조를 맺게 될 강성 연쇄살인사건의 전말은 무엇일지 지켜봐 달라"고 말했다.'허수아비'는 20일 오루 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr