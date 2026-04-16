배우 변우석과 아이유 / 사진=텐아시아 DB

‘유인라디오’ 시즌 3가 라이프타임을 통해 안방에서 시청자들을 만난다. / 사진 제공=라이프타임, 메리고라운드

가수 겸 배우 아이유와 변우석이 '유인라디오' 시즌 3에 출연한다.라이프타임은 오는 4월 22일부터 매주 수요일 밤 11시 인기 웹예능 '유인라디오' 시즌 3를 방송한다. '유인라디오'는 전무후무한 듣는 유튜브를 콘셉트로 한 유인나표 힐링 웹예능으로, 2024년 11월 첫 선을 보여 올해 3월 13일까지 시즌 2를 인기리에 방송해 왔다.시즌 3는 재정비를 거쳐 제작사 메리고라운드컴퍼니와 라이프타임이 공동 제작을 하면서 더욱더 퀄리티 있는 콘텐츠로 많은 시청자들을 만날 예정이다. 특히 TV 버전 독점 코너까지 선보여 안방에서만 즐길 수 있는 재미를 전달할 것으로 기대를 모은다.22일 방송 예정인 첫 회의 게스트는 배우 아이유와 변우석이 출격한다. 게스트인 두 사람은 10일 첫 방송된 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서 호흡을 맞추고 있으며, '유인라디오'를 통해 솔직 털털한 매력과 입담을 발산하는 것은 물론 드라마 에피소드도 대거 방출할 전망이다. 다만 일각에서는 주연 배우인 아이유와 변우석의 연기력이 실망스럽다며 논란이 되기도 했다.라이프타임 측은 "'유인라디오'가 글로벌 엔터테인먼트 브랜드인 라이프타임의 타깃층과 맞아떨어져 편성을 확정했다. TV 버전 독점 코너를 포함해 50분으로 구성돼 듣는 재미에 이어 보는 재미까지 확장시켜 시청자들을 찾아간다. 아이유, 변우석을 필두로 많은 톱스타들이 게스트로 출연해, 유인나와의 유쾌한 케미로 편안한 힐링을 안겨줄 것이니 많은 기대 부탁드린다"고 밝혔다.'유인라디오' 시즌 3는 유튜브 '유인라디오' 채널을 통해 22일 오후 6시 5분 첫 공개되며, 이후 라이프타임을 통해 같은 날 밤 11시 시청자들을 찾아간다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr