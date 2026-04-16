박정민과 듀엣으로 입을 맞춘 화사./사진제공=KBS

박정민과의 무대 영상을 제대로 보지 못했다는 화사./사진제공=SBS 파워FM

가수 화사가 청룡에서 박정민과 듀엣 무대로 입을 맞춘 것에 대해 말했다.지난 15일 방송된 SBS 파워FM ‘웬디의 영스트리트’에는 지난 9일 디지털 싱글 ‘So Cute’를 발표한 가수 화사가 출연했다.화사는 “‘귀여움이 다 이긴다’라는 글에서 영감을 받아 이번 신곡을 만들게 됐다”며 ‘So Cute’의 탄생 비하인드를 밝혔다. 이어 DJ 웬디가 스스로 언제 귀엽다고 느끼는지 묻자, 화사는 “잠 못자서 졸려 헛소리할 때 좀 귀여운거 같다 생각하는데, 최근 팬들과의 소통 라이브에서 잠꼬대하듯 ‘So Cute’를 불렀는데 그때 귀엽다고 느꼈다”고 말해 웃음을 자아냈다.화사는 신곡 ‘So Cute’ 라이브 무대도 선보였다. 이에 웬디는 “’영스’ 출연진 중 역대급으로 스튜디오를 많이 활용한 게스트였다”며 “이번 곡은 밝은 느낌이 좋은데 들을 때마다 울컥하게 된다”고 감상을 전했다.최근 화제를 모은 박정민과의 영화제 무대, 윤경호와의 ‘핑계고’ 시상식 무대 중 어떤 무대를 더 많이 봤는지 묻는 청취자의 질문에는 “박정민과의 무대는 그때의 긴장감과 설렘이 떠올라 모니터 차원에서만 봤다”며 “윤경호와의 무대를 훨씬 더 많이 봤다”고 답해 눈길을 끌었다.화사와 웬디가 어린 시절 ‘금쪽이’ 면모가 있었다는 청취자의 제보도 이어졌다. 이에 화사는 “어릴 때 안경 쓴 모습이 멋있어 보여서 엄마에게 잘 보이지 않는다고 거짓말한 적이 있다”며 “결국 시력검사를 하러 가게 됐는데, 가기 전에 일부러 눈에 흙을 뿌렸다”고 고백했다. 이를 들은 웬디 역시 안경이 쓰고 싶어 시력검사에서 보이지 않는다고 했던 어린 시절 일화를 떠올리며 공감했다.화사는 ‘요즘 귀엽다고 생각한 노래’로 아일릿의 ‘Magnetic’을 추천했다. 화사는 무대를 봤을 때 귀엽다고 느껴 팬들에게 선보인 적이 있는데 팬들이 ‘화사가 하니 초반도체다’, ‘으른 마그네틱이다’라고 반응해 상처만 받고 끝났다는 ‘웃픈’ 에피소드를 밝히기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr