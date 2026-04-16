효민이 '돌싱' 노희영을 집으로 초대했다./사진제공=KBS

효민이 '돌싱' 노희영을 집으로 초대했다./사진제공=KBS

지난해 4월 사업가와 결혼한 티아라 출신 효민(36)이 26살 연상의 돌싱 노희영(62)과 만났다.오는 17일 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 요리할 때 하나부터 열까지 모두 계획하는 계획요정 효민이 역대급 멘붕에 빠진다. 효민은 지난 방송에서 혀를 내두르게 하는 요리 계획표와 일식조리기능사 자격증을 딴 실력을 선보여 큰 화제를 모았다.이날 공개되는 VCR 속 효민은 100억대 신혼집에서 요리를 시작, 계획표를 확인하며 “오늘 진짜 빨리 해야 한다. 곧 오시기 때문에”라며 잔뜩 긴장한 요리를 시작해 눈길을 끌었다. 효민을 긴장하게 만든 손님의 정체는 바로 효민의 절친이자 ‘마녀’ 독설가로 유명한 요식업계의 큰손이자 마케팅 전문가 노희영. 노희영은 ‘마스터셰프코리아’ 시리즈에서 심사위원으로 활약하며 훗날 ‘흑백요리사2’ 우승자 최강록을 발굴한 인물이기도 하다.여느 때보다 더 꼼꼼하게 짠 계획에 따라 요리를 시작한 계획요정 효민. 그러나 효민의 계획은 모두 틀어졌다. 약속 시간보다 일찍 초인종이 울린 것. 효민은 혼비백산 소리를 지르며 노희영을 맞이했다. 멘붕이 세게 온 효민의 표정에 ‘편스토랑’ 식구들은 웃음을 터트렸다고. 등장만으로 압도적 존재감을 뽐내는 노희영 고문은 잠시 쉬고 계시라는 효민의 부탁에도 주방으로 들어와 효민을 더 얼어붙게 했다. 효민은 “왜 오시는 거야”라며 자신도 모르게 혼잣말을 내뱉어 웃음을 줬다.효민의 요리를 조용히 지켜보던 노희영 고문은 “이 요리는 왜 하는 거야?”, “왜 이렇게 하는 거야?”등 ‘마녀’다운 날카로운 질문들을 쏟아냈다. 순식간에 요리 서바이벌 프로그램을 방불케 하는 긴장감이 흘렀다. 이어 “조리 과정도 다 본다”, “나는 입이 거짓말을 못 한다. 음식을 먹는 순간 표정에 다 드러난다”라고 다시 한번 강조해 효민을 벌벌 떨게 했다. 이후 효민은 제작진과의 인터뷰에서 “마셰코 출연자분들 불쌍해요”라며 속마음을 고백해 모두를 빵 터지게 했다.효민은 노희영 맞춤으로 한 상을 계획했다. 효민은 과연 노희영의 독설 공격을 이겨내고 계획한 대로 요리를 무사히 완성할 수 있을지, 노희영은 효민의 음식에 어떤 평가를 했을지는 이날 ‘불금야구’ 중계가 끝나는 대로 방송되는 ‘신상출시 편스토랑’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr